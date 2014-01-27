تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً
سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.
تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-27
سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:08 AM
تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً
سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.