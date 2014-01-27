النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
12:08 AM

تونس تسجل 2026 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 200,662 والوفيات 6370 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
42

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,602
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,174
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,081
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,994

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة