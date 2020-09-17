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فيتوريا: نريد تكملة سلسلة الفوز.. وعسيري يؤكد: طموحنا كبير

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر أمام سباهان

قال المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا سنلعب مباراة الغد مع نفس الفريق وعلى نفس الملعب، المباراة الأولى كانت من صالحنا لكن هذا لا يعني شيئًا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام سباهان الإيراني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتابع: "سنلعب مع خصم يريد الفوز كما نحن كذلك نريد تكملة سلسلة الفوز وسنعمل من أجل تحقيقه، رؤيتنا لهذه البطولة هي كل مباراة لوحدها نعمل خطوة بخطوة ومباراة تتبعها مباراة.

وأضاف فيتوريا: "فزنا في المباراة الأولى وقدمنا مستوى جيدًا لكن لدي الخبرة الكافية لمعرفة أن نتبع طموحنا من أجل تحقيق الفوز، فأنا لا أحب أبدًا الحديث عن لاعب واحد فقط أحب الحديث عن الطريقة الجماعية ولعب الفريق، حيث ننظر في الفريق لجميع اللاعبين وحينما نشاهد الفريق يلعب بروح جماعية هذا هو المهم لنا.

من جانبه قال اللاعب عبدالفتاح عسيري: "المدرب قدم لنا كل شيء من تكتيك وتجهيز والحمد لله في المباراة الأولى نجحنا بتحقيق الثلاث نقاط، سندخل مباراة الغد بتركيز عالٍ من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بإذن الله.

وتابع "عسيري": كما قال مدربنا يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ولا ينقصنا شيء، فيجب أن نكون بثقة عالية في الملعب وأن نعمل كما يخطط المدرب.

واختتم: " نعد جماهيرنا بأن نبذل كل شيء لدينا في الملعب، نعلم أن جماهيرنا طموحاتهم كبيرة كما نحن كذلك، وبإذن الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم".

المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا: نريد تكملة سلسلة الفوز.. وعسيري يؤكد: طموحنا كبير
سبق

قال المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا سنلعب مباراة الغد مع نفس الفريق وعلى نفس الملعب، المباراة الأولى كانت من صالحنا لكن هذا لا يعني شيئًا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام سباهان الإيراني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتابع: "سنلعب مع خصم يريد الفوز كما نحن كذلك نريد تكملة سلسلة الفوز وسنعمل من أجل تحقيقه، رؤيتنا لهذه البطولة هي كل مباراة لوحدها نعمل خطوة بخطوة ومباراة تتبعها مباراة.

وأضاف فيتوريا: "فزنا في المباراة الأولى وقدمنا مستوى جيدًا لكن لدي الخبرة الكافية لمعرفة أن نتبع طموحنا من أجل تحقيق الفوز، فأنا لا أحب أبدًا الحديث عن لاعب واحد فقط أحب الحديث عن الطريقة الجماعية ولعب الفريق، حيث ننظر في الفريق لجميع اللاعبين وحينما نشاهد الفريق يلعب بروح جماعية هذا هو المهم لنا.

من جانبه قال اللاعب عبدالفتاح عسيري: "المدرب قدم لنا كل شيء من تكتيك وتجهيز والحمد لله في المباراة الأولى نجحنا بتحقيق الثلاث نقاط، سندخل مباراة الغد بتركيز عالٍ من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بإذن الله.

وتابع "عسيري": كما قال مدربنا يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ولا ينقصنا شيء، فيجب أن نكون بثقة عالية في الملعب وأن نعمل كما يخطط المدرب.

واختتم: " نعد جماهيرنا بأن نبذل كل شيء لدينا في الملعب، نعلم أن جماهيرنا طموحاتهم كبيرة كما نحن كذلك، وبإذن الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم".

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
03:16 PM

فيتوريا: نريد تكملة سلسلة الفوز.. وعسيري يؤكد: طموحنا كبير

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر أمام سباهان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني لفريق النصر روي فيتوريا سنلعب مباراة الغد مع نفس الفريق وعلى نفس الملعب، المباراة الأولى كانت من صالحنا لكن هذا لا يعني شيئًا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام سباهان الإيراني ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتابع: "سنلعب مع خصم يريد الفوز كما نحن كذلك نريد تكملة سلسلة الفوز وسنعمل من أجل تحقيقه، رؤيتنا لهذه البطولة هي كل مباراة لوحدها نعمل خطوة بخطوة ومباراة تتبعها مباراة.

وأضاف فيتوريا: "فزنا في المباراة الأولى وقدمنا مستوى جيدًا لكن لدي الخبرة الكافية لمعرفة أن نتبع طموحنا من أجل تحقيق الفوز، فأنا لا أحب أبدًا الحديث عن لاعب واحد فقط أحب الحديث عن الطريقة الجماعية ولعب الفريق، حيث ننظر في الفريق لجميع اللاعبين وحينما نشاهد الفريق يلعب بروح جماعية هذا هو المهم لنا.

من جانبه قال اللاعب عبدالفتاح عسيري: "المدرب قدم لنا كل شيء من تكتيك وتجهيز والحمد لله في المباراة الأولى نجحنا بتحقيق الثلاث نقاط، سندخل مباراة الغد بتركيز عالٍ من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث بإذن الله.

وتابع "عسيري": كما قال مدربنا يجب أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ولا ينقصنا شيء، فيجب أن نكون بثقة عالية في الملعب وأن نعمل كما يخطط المدرب.

واختتم: " نعد جماهيرنا بأن نبذل كل شيء لدينا في الملعب، نعلم أن جماهيرنا طموحاتهم كبيرة كما نحن كذلك، وبإذن الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم".

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