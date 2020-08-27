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النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم الـ 18

"العواد": خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة

وجه النائب العام سعود المعجب، الخميس، أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم: علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، بحسب ما أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.

وأكد "العواد"، في بيان، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية.

وقال العواد: "هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً، وليس فقط على الورق".

وكانت توجيهات عليا صدرت في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيراً على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.

النائب العام

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النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم الـ 18
سبق

وجه النائب العام سعود المعجب، الخميس، أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم: علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، بحسب ما أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.

وأكد "العواد"، في بيان، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية.

وقال العواد: "هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً، وليس فقط على الورق".

وكانت توجيهات عليا صدرت في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيراً على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
10:11 PM

النائب العام يأمر بمراجعة عقوبة الإعدام بحق 3 قُصّر ارتكبوا جرائم ترتبط بالإرهاب قبل بلوغهم الـ 18

"العواد": خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة

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محمد البقمي - الرياض
6
10,488

وجه النائب العام سعود المعجب، الخميس، أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهم: علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، والذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب، وذلك قبل بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، بحسب ما أعلن ذلك رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد.

وأكد "العواد"، في بيان، أن أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية.

وقال العواد: "هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً، وليس فقط على الورق".

وكانت توجيهات عليا صدرت في شهر أبريل الماضي بوقف أحكام القتل تعزيراً، لمن هم دون سن الـ18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيراً على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاماً وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.

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