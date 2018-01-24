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"ياهلا بالعرفج".. رواد مواقع التواصل يطالبون بإلغاء قياس وإعادة هيبة المعلم

أشاد بعودة الموسيقى في جامعة الطائف مطالباً بإدراج المهنة بالبطاقة الشخصية

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فئة "المعلمين والمعلمات" بضرورة إلغاء قياس، وإعادة "هيبة المعلم"، وذلك عبر هاشتاق #أماني_في_ثواني.

جاء ذلك في برنامج "ياهلا بالعرفج"، والذي يُبث عبر محطة "روتانا خليجية" باستضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج"، وتقديم الإعلامي "مفرح الشقيقي".

في البداية علق "العرفج" مؤكداً بالقول: "البلد الحقيقي هو الذي يتعاضد فيه القطاع العام مع القطاع الخاص، والآن صرت أتمنى لو أكون قطاعاً خاصاً لأجد ما يجده في دولتنا من دعم وتسهيلات".


وأوضح "العرفج" أن الموسيقى كانت موجودة قبل 70 عاماً بالمدارس السعودية، وعودتها في جامعة الطائف رجوع بالمياه إلى مجاريها، وأطالب بإدراج مهنة (عازف) و(موسيقي) في البطاقة الشخصية.

وفي فقرة "سيرة وتر" فإن الملحن "مدني عبادي" روى لـ "ياهلا بالعرفج" قصة غناء الفنان الكبير "عبدالمجيد عبدالله" لقصيدة مهندس الكلمة الأمير ‫"بدر بن عبدالمحسن" "لا تعلمني ولا تكذب علي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ياهلا بالعرفج".. رواد مواقع التواصل يطالبون بإلغاء قياس وإعادة هيبة المعلم
سبق

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فئة "المعلمين والمعلمات" بضرورة إلغاء قياس، وإعادة "هيبة المعلم"، وذلك عبر هاشتاق #أماني_في_ثواني.

جاء ذلك في برنامج "ياهلا بالعرفج"، والذي يُبث عبر محطة "روتانا خليجية" باستضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج"، وتقديم الإعلامي "مفرح الشقيقي".

في البداية علق "العرفج" مؤكداً بالقول: "البلد الحقيقي هو الذي يتعاضد فيه القطاع العام مع القطاع الخاص، والآن صرت أتمنى لو أكون قطاعاً خاصاً لأجد ما يجده في دولتنا من دعم وتسهيلات".


وأوضح "العرفج" أن الموسيقى كانت موجودة قبل 70 عاماً بالمدارس السعودية، وعودتها في جامعة الطائف رجوع بالمياه إلى مجاريها، وأطالب بإدراج مهنة (عازف) و(موسيقي) في البطاقة الشخصية.

وفي فقرة "سيرة وتر" فإن الملحن "مدني عبادي" روى لـ "ياهلا بالعرفج" قصة غناء الفنان الكبير "عبدالمجيد عبدالله" لقصيدة مهندس الكلمة الأمير ‫"بدر بن عبدالمحسن" "لا تعلمني ولا تكذب علي".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:38 AM

"ياهلا بالعرفج".. رواد مواقع التواصل يطالبون بإلغاء قياس وإعادة هيبة المعلم

أشاد بعودة الموسيقى في جامعة الطائف مطالباً بإدراج المهنة بالبطاقة الشخصية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,909

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فئة "المعلمين والمعلمات" بضرورة إلغاء قياس، وإعادة "هيبة المعلم"، وذلك عبر هاشتاق #أماني_في_ثواني.

جاء ذلك في برنامج "ياهلا بالعرفج"، والذي يُبث عبر محطة "روتانا خليجية" باستضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج"، وتقديم الإعلامي "مفرح الشقيقي".

في البداية علق "العرفج" مؤكداً بالقول: "البلد الحقيقي هو الذي يتعاضد فيه القطاع العام مع القطاع الخاص، والآن صرت أتمنى لو أكون قطاعاً خاصاً لأجد ما يجده في دولتنا من دعم وتسهيلات".


وأوضح "العرفج" أن الموسيقى كانت موجودة قبل 70 عاماً بالمدارس السعودية، وعودتها في جامعة الطائف رجوع بالمياه إلى مجاريها، وأطالب بإدراج مهنة (عازف) و(موسيقي) في البطاقة الشخصية.

وفي فقرة "سيرة وتر" فإن الملحن "مدني عبادي" روى لـ "ياهلا بالعرفج" قصة غناء الفنان الكبير "عبدالمجيد عبدالله" لقصيدة مهندس الكلمة الأمير ‫"بدر بن عبدالمحسن" "لا تعلمني ولا تكذب علي".

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