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لماذا تأخَّر ردكم على السعوديين؟.. 70 ألف مشجع لـ"نيوكاسل" يتساءلون.. و"الإنجليزي" صامت

تقدموا بعريضة يقودها أساطير ولاعبو النادي القدامى

وقَّع أكثر من 70 ألفًا من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي على عريضة، تطالب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتفسير سبب تقاعسهم عن الرد على العرض السعودي للاستحواذ على النادي، وطريقة تعاملهم السلبية التي أدت إلى انهيار الصفقة.

وقد دعم المبادرة العديد من لاعبي نيوكاسل وأساطيره السابقين، بما في ذلك لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق روب لي، الذي حث أنصاره على التوقيع عليها، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت مصادر قريبة من الصفقة إلى أنها لم تنهَر كلية بعد، فيما تشتد الضغوط على ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، لكسر صمته، وتفسير ما حدث.

وتأمل رابطة أنصار نيوكاسل، التي تتكون من جماهير النادي العريق، بالحصول على إجابات حول سبب تراجع الاستحواذ، وسحب عرض التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان من بين أسبابه المذكورة تعنت إدارة الدوري الإنجليزي.

وتدعو رابطة الأنصار إلى إجراء تحقيق مستقل، يميط اللثام عن الأسباب وراء ذلك.

وأكدت مصادر قريبة من الصفقة أن صندوق الاستثمارات العامة كان ينوي استثمار "مئات الملايين من الجنيهات" في تجديد اقتصاد منطقة الشمال الشرقي، حيث مقر نيوكاسل، بعد الاستحواذ على 80 ٪ من النادي.

فيما أعلنت شركة الأخوان روبن، التي كان من المقرر أن تستحوذ على 10 % من النادي، في بيان يوم الاثنين أملها بأن تتم استعادة عملية الاستحواذ مجددًا.

وقال مارتن كروداس، الرئيس التنفيذي لشركة "الأخوان روبن"، التي تمتلك مضمار سباق نيوكاسل في حديقة جوسفورث بارك، إن الأخوين خططا، من بين أمور أخرى، لمساعدة السعوديين على إنشاء منشآت رياضية في الشمال الشرقي.

وأضاف "كروداس": "نرحب بأي عودة للمحادثات والتقدم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. يبقى الأخوان روبن داعمَين تمامًا للاتفاق إذا كان هناك طريق للمُضي قُدمًا".

يُذكر أن تحالفًا يقوده صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن انسحابه من صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، رغم موافقة المالك الحالي للفريق مايك أشلي؛ وذلك بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة رغم مرور نحو 17 أسبوعًا على وضعها على طاولته.

نيوكاسل الإنجليزي صندوق الاستثمار السعودي شراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم نيوكاسل يونايتد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا تأخَّر ردكم على السعوديين؟.. 70 ألف مشجع لـ"نيوكاسل" يتساءلون.. و"الإنجليزي" صامت
سبق

وقَّع أكثر من 70 ألفًا من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي على عريضة، تطالب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتفسير سبب تقاعسهم عن الرد على العرض السعودي للاستحواذ على النادي، وطريقة تعاملهم السلبية التي أدت إلى انهيار الصفقة.

وقد دعم المبادرة العديد من لاعبي نيوكاسل وأساطيره السابقين، بما في ذلك لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق روب لي، الذي حث أنصاره على التوقيع عليها، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت مصادر قريبة من الصفقة إلى أنها لم تنهَر كلية بعد، فيما تشتد الضغوط على ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، لكسر صمته، وتفسير ما حدث.

وتأمل رابطة أنصار نيوكاسل، التي تتكون من جماهير النادي العريق، بالحصول على إجابات حول سبب تراجع الاستحواذ، وسحب عرض التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان من بين أسبابه المذكورة تعنت إدارة الدوري الإنجليزي.

وتدعو رابطة الأنصار إلى إجراء تحقيق مستقل، يميط اللثام عن الأسباب وراء ذلك.

وأكدت مصادر قريبة من الصفقة أن صندوق الاستثمارات العامة كان ينوي استثمار "مئات الملايين من الجنيهات" في تجديد اقتصاد منطقة الشمال الشرقي، حيث مقر نيوكاسل، بعد الاستحواذ على 80 ٪ من النادي.

فيما أعلنت شركة الأخوان روبن، التي كان من المقرر أن تستحوذ على 10 % من النادي، في بيان يوم الاثنين أملها بأن تتم استعادة عملية الاستحواذ مجددًا.

وقال مارتن كروداس، الرئيس التنفيذي لشركة "الأخوان روبن"، التي تمتلك مضمار سباق نيوكاسل في حديقة جوسفورث بارك، إن الأخوين خططا، من بين أمور أخرى، لمساعدة السعوديين على إنشاء منشآت رياضية في الشمال الشرقي.

وأضاف "كروداس": "نرحب بأي عودة للمحادثات والتقدم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. يبقى الأخوان روبن داعمَين تمامًا للاتفاق إذا كان هناك طريق للمُضي قُدمًا".

يُذكر أن تحالفًا يقوده صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن انسحابه من صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، رغم موافقة المالك الحالي للفريق مايك أشلي؛ وذلك بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة رغم مرور نحو 17 أسبوعًا على وضعها على طاولته.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:37 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:04 PM

لماذا تأخَّر ردكم على السعوديين؟.. 70 ألف مشجع لـ"نيوكاسل" يتساءلون.. و"الإنجليزي" صامت

تقدموا بعريضة يقودها أساطير ولاعبو النادي القدامى

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ياسر نجدي - الرياض
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وقَّع أكثر من 70 ألفًا من مشجعي نادي نيوكاسل الإنجليزي على عريضة، تطالب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتفسير سبب تقاعسهم عن الرد على العرض السعودي للاستحواذ على النادي، وطريقة تعاملهم السلبية التي أدت إلى انهيار الصفقة.

وقد دعم المبادرة العديد من لاعبي نيوكاسل وأساطيره السابقين، بما في ذلك لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق روب لي، الذي حث أنصاره على التوقيع عليها، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت مصادر قريبة من الصفقة إلى أنها لم تنهَر كلية بعد، فيما تشتد الضغوط على ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، لكسر صمته، وتفسير ما حدث.

وتأمل رابطة أنصار نيوكاسل، التي تتكون من جماهير النادي العريق، بالحصول على إجابات حول سبب تراجع الاستحواذ، وسحب عرض التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان من بين أسبابه المذكورة تعنت إدارة الدوري الإنجليزي.

وتدعو رابطة الأنصار إلى إجراء تحقيق مستقل، يميط اللثام عن الأسباب وراء ذلك.

وأكدت مصادر قريبة من الصفقة أن صندوق الاستثمارات العامة كان ينوي استثمار "مئات الملايين من الجنيهات" في تجديد اقتصاد منطقة الشمال الشرقي، حيث مقر نيوكاسل، بعد الاستحواذ على 80 ٪ من النادي.

فيما أعلنت شركة الأخوان روبن، التي كان من المقرر أن تستحوذ على 10 % من النادي، في بيان يوم الاثنين أملها بأن تتم استعادة عملية الاستحواذ مجددًا.

وقال مارتن كروداس، الرئيس التنفيذي لشركة "الأخوان روبن"، التي تمتلك مضمار سباق نيوكاسل في حديقة جوسفورث بارك، إن الأخوين خططا، من بين أمور أخرى، لمساعدة السعوديين على إنشاء منشآت رياضية في الشمال الشرقي.

وأضاف "كروداس": "نرحب بأي عودة للمحادثات والتقدم مع الدوري الإنجليزي الممتاز. يبقى الأخوان روبن داعمَين تمامًا للاتفاق إذا كان هناك طريق للمُضي قُدمًا".

يُذكر أن تحالفًا يقوده صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن انسحابه من صفقة الاستحواذ على فريق نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، رغم موافقة المالك الحالي للفريق مايك أشلي؛ وذلك بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإعطاء الضوء الأخضر للصفقة رغم مرور نحو 17 أسبوعًا على وضعها على طاولته.

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