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الأولى بالمملكة.. جامعة حفر الباطن تنشئ "وحدة السعادة" لطلبتها

لترسيخ قيم ومفاهيم الطاقة الإيجابية لدى طلبتها

أنشأت جامعة حفر الباطن وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب، وذلك بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة، بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز، بما يسهم في تحقيق معدلات دراسية عالية، وخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، تعزز ولاء الطلبة للجامعة، وتحسن علاقاتهم بمجتمعها، بما يجعلهم أكثر تسامحًا وسعادة وإيجابية، في مجالات الطاقة الإيجابية، والأنشطة الترويحية، والعلاقات الاجتماعية، والتعبير عن المشاعر، والتعلم والتدريب، والتكيف مع الحياة الجامعية، والاستشارات، والبيئة الجامعية السعيدة، والصحة والرياضة، وسمات الشخصية الإيجابية، ومقاييس ومؤشرات السعادة، والذكاء الانفعالي، والموهبة والإبداع، والتغيير الإيجابي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري، أن الوحدة ستبني ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي، بما يحقق السعادة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة، والحياة الشخصية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف أن "الوحدة تتولى مهام استشارية وتدريبية، مثل تقديم الاستشارات الأكاديمية للطلبة للتكيف مع الحياة الجامعية، بما يحقق السعادة والإيجابية، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز قيم ومهارات السعادة، وتسهم في شحذ الطاقة الإيجابية، وتعزيز مشاعر الابتهاج واطمئنان النفس والسرور لدى طلبة الجامعة".

وتعتبر وحدة السعادة الجامعية بجامعة حفر الباطن أول وحدة على مستوى الجامعات السعودية، ووافق رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، على بدء العمل بالوحدة ابتداءً من العام الفصل الدراسي الجامعي المقبل.

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الأولى بالمملكة.. جامعة حفر الباطن تنشئ "وحدة السعادة" لطلبتها
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أنشأت جامعة حفر الباطن وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب، وذلك بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة، بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز، بما يسهم في تحقيق معدلات دراسية عالية، وخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، تعزز ولاء الطلبة للجامعة، وتحسن علاقاتهم بمجتمعها، بما يجعلهم أكثر تسامحًا وسعادة وإيجابية، في مجالات الطاقة الإيجابية، والأنشطة الترويحية، والعلاقات الاجتماعية، والتعبير عن المشاعر، والتعلم والتدريب، والتكيف مع الحياة الجامعية، والاستشارات، والبيئة الجامعية السعيدة، والصحة والرياضة، وسمات الشخصية الإيجابية، ومقاييس ومؤشرات السعادة، والذكاء الانفعالي، والموهبة والإبداع، والتغيير الإيجابي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري، أن الوحدة ستبني ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي، بما يحقق السعادة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة، والحياة الشخصية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف أن "الوحدة تتولى مهام استشارية وتدريبية، مثل تقديم الاستشارات الأكاديمية للطلبة للتكيف مع الحياة الجامعية، بما يحقق السعادة والإيجابية، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز قيم ومهارات السعادة، وتسهم في شحذ الطاقة الإيجابية، وتعزيز مشاعر الابتهاج واطمئنان النفس والسرور لدى طلبة الجامعة".

وتعتبر وحدة السعادة الجامعية بجامعة حفر الباطن أول وحدة على مستوى الجامعات السعودية، ووافق رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، على بدء العمل بالوحدة ابتداءً من العام الفصل الدراسي الجامعي المقبل.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:43 PM

الأولى بالمملكة.. جامعة حفر الباطن تنشئ "وحدة السعادة" لطلبتها

لترسيخ قيم ومفاهيم الطاقة الإيجابية لدى طلبتها

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خالد السليمي - حفر الباطن
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أنشأت جامعة حفر الباطن وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب، وذلك بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة، بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز، بما يسهم في تحقيق معدلات دراسية عالية، وخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، تعزز ولاء الطلبة للجامعة، وتحسن علاقاتهم بمجتمعها، بما يجعلهم أكثر تسامحًا وسعادة وإيجابية، في مجالات الطاقة الإيجابية، والأنشطة الترويحية، والعلاقات الاجتماعية، والتعبير عن المشاعر، والتعلم والتدريب، والتكيف مع الحياة الجامعية، والاستشارات، والبيئة الجامعية السعيدة، والصحة والرياضة، وسمات الشخصية الإيجابية، ومقاييس ومؤشرات السعادة، والذكاء الانفعالي، والموهبة والإبداع، والتغيير الإيجابي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن محمد العامري، أن الوحدة ستبني ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي، بما يحقق السعادة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة، والحياة الشخصية، والأسرية، والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف أن "الوحدة تتولى مهام استشارية وتدريبية، مثل تقديم الاستشارات الأكاديمية للطلبة للتكيف مع الحياة الجامعية، بما يحقق السعادة والإيجابية، وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تعزز قيم ومهارات السعادة، وتسهم في شحذ الطاقة الإيجابية، وتعزيز مشاعر الابتهاج واطمئنان النفس والسرور لدى طلبة الجامعة".

وتعتبر وحدة السعادة الجامعية بجامعة حفر الباطن أول وحدة على مستوى الجامعات السعودية، ووافق رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، على بدء العمل بالوحدة ابتداءً من العام الفصل الدراسي الجامعي المقبل.

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