وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ الآن 978142 حالة، والوفيات 47748 بارتفاع 1238 حالة وفاة عن يوم الأربعاء.

وتشهد البرازيل أسوأ تفشٍ في العالم لجائحة كورونا بعد الولايات المتحدة.

أظهرت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، اقتراب البلاد سريعاً من حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد و50 ألف وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

البرازيل: وفيات كورونا تقترب من 50 ألفاً والإصابات تشرف على المليون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-19 أظهرت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، اقتراب البلاد سريعاً من حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد و50 ألف وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه. وتشهد البرازيل أسوأ تفشٍ في العالم لجائحة كورونا بعد الولايات المتحدة. وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ الآن 978142 حالة، والوفيات 47748 بارتفاع 1238 حالة وفاة عن يوم الأربعاء.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:11 PM

البرازيل: وفيات كورونا تقترب من 50 ألفاً والإصابات تشرف على المليون تشهد أسوأ تفشٍ في العالم للجائحة بعد الولايات المتحدة





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أظهرت الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، اقتراب البلاد سريعاً من حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد و50 ألف وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتشهد البرازيل أسوأ تفشٍ في العالم لجائحة كورونا بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس يبلغ الآن 978142 حالة، والوفيات 47748 بارتفاع 1238 حالة وفاة عن يوم الأربعاء.