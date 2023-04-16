النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب يتحدث عن "الخميس العظيم" ويعلن تجاوز ذروة الإصابات بكورونا

قال: بعض الولايات يمكنها أن تُعيد فتح اقتصادها قبل موعد الأول من مايو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس: إن "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

ووفق "سبوتنك عربي" سجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقامًا قياسية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 أمس الأربعاء؛ ليصل إلى أكثر من 30 ألفًا و800 وفاة؛ وفقًا لإحصاءات "رويترز".

وقال ترامب أمس الأربعاء: "غدًا سيكون يومًا عظيمًا، سنتحدث مع حكام (الولايات)، وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع: "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو".

كانت الولايات المتحدة قد سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة، وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 ألف وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة، ومليوني حالة على مستوى العالم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب يتحدث عن "الخميس العظيم" ويعلن تجاوز ذروة الإصابات بكورونا
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس: إن "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

ووفق "سبوتنك عربي" سجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقامًا قياسية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 أمس الأربعاء؛ ليصل إلى أكثر من 30 ألفًا و800 وفاة؛ وفقًا لإحصاءات "رويترز".

وقال ترامب أمس الأربعاء: "غدًا سيكون يومًا عظيمًا، سنتحدث مع حكام (الولايات)، وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع: "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو".

كانت الولايات المتحدة قد سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة، وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 ألف وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة، ومليوني حالة على مستوى العالم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:02 AM

ترامب يتحدث عن "الخميس العظيم" ويعلن تجاوز ذروة الإصابات بكورونا

قال: بعض الولايات يمكنها أن تُعيد فتح اقتصادها قبل موعد الأول من مايو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,643

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الخميس: إن "المعركة مستمرة لكن الدلائل تشير إلى أننا تجاوزنا على مستوى البلاد ذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا".

ووفق "سبوتنك عربي" سجلت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرقامًا قياسية لليوم الثاني على التوالي؛ حيث ارتفع بما لا يقل عن 2371 أمس الأربعاء؛ ليصل إلى أكثر من 30 ألفًا و800 وفاة؛ وفقًا لإحصاءات "رويترز".

وقال ترامب أمس الأربعاء: "غدًا سيكون يومًا عظيمًا، سنتحدث مع حكام (الولايات)، وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع: "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من مايو".

كانت الولايات المتحدة قد سجلت أول حالة وفاة نتيجة للفيروس التاجي في 29 فبراير. واستغرق الأمر 38 يومًا للوصول إلى 10 آلاف حالة وفاة، وتسعة أيام أخرى فقط للانتقال من 10 آلاف حالة إلى 30 ألف وفاة.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 635 ألف حالة في الولايات المتحدة، ومليوني حالة على مستوى العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,272
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,144
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,306

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة