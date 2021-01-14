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التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفيصلي والقادسية

واصل فريق الفيصلي نزيف النقاط للجولة الخامسة على التوالي بسقوطه هذه المرة بفخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين من أمام ضيفه القادسية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، لحساب منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13 بالمركز الثاني عشر.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة مبكراً منذ الدقيقة 13 عن طريق جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء بعد أن تعرض اللاعب لعرقلة داخل منطقة العمليات لم يتوان الحكم شكري الحنفوش عن احتسابها بعد أن أكدتها تقنية الفار.

و تمكن القادسية من تعديل النتيجة وإعادة المباراة لنقطة البداية مطلع الشوط الثاني من علامة الجزاء بواسطة حسن العمري عند الدقيقة 55 من عمر المباراة .

لم ينتظر الفيصلي طويلاً ليفسد فرحة الضيوف بهدف التعادل سوى 5 دقائق حينما نجح في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق البرازيلي جيلرمي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقف الحارس فيصل مسرحي عاجزاً أمامها.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين تمكن القادسية من تعديل النتيجة، مجدداً بتسجيله الهدف الثاني برأسية وليد الشنقيطي بعد تمريرة من ستانلي أوهاوتشي أسكنها وسط المرمى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفيصلي والقادسية
سبق

واصل فريق الفيصلي نزيف النقاط للجولة الخامسة على التوالي بسقوطه هذه المرة بفخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين من أمام ضيفه القادسية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، لحساب منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13 بالمركز الثاني عشر.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة مبكراً منذ الدقيقة 13 عن طريق جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء بعد أن تعرض اللاعب لعرقلة داخل منطقة العمليات لم يتوان الحكم شكري الحنفوش عن احتسابها بعد أن أكدتها تقنية الفار.

و تمكن القادسية من تعديل النتيجة وإعادة المباراة لنقطة البداية مطلع الشوط الثاني من علامة الجزاء بواسطة حسن العمري عند الدقيقة 55 من عمر المباراة .

لم ينتظر الفيصلي طويلاً ليفسد فرحة الضيوف بهدف التعادل سوى 5 دقائق حينما نجح في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق البرازيلي جيلرمي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقف الحارس فيصل مسرحي عاجزاً أمامها.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين تمكن القادسية من تعديل النتيجة، مجدداً بتسجيله الهدف الثاني برأسية وليد الشنقيطي بعد تمريرة من ستانلي أوهاوتشي أسكنها وسط المرمى.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
05:38 PM

التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الفيصلي والقادسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق الفيصلي نزيف النقاط للجولة الخامسة على التوالي بسقوطه هذه المرة بفخ التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين من أمام ضيفه القادسية في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، لحساب منافسات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 18 نقطة بالمركز السابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 13 بالمركز الثاني عشر.

افتتح أصحاب الأرض النتيجة مبكراً منذ الدقيقة 13 عن طريق جوليو تافاريس لاعب منتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء بعد أن تعرض اللاعب لعرقلة داخل منطقة العمليات لم يتوان الحكم شكري الحنفوش عن احتسابها بعد أن أكدتها تقنية الفار.

و تمكن القادسية من تعديل النتيجة وإعادة المباراة لنقطة البداية مطلع الشوط الثاني من علامة الجزاء بواسطة حسن العمري عند الدقيقة 55 من عمر المباراة .

لم ينتظر الفيصلي طويلاً ليفسد فرحة الضيوف بهدف التعادل سوى 5 دقائق حينما نجح في تسجيل ثاني الأهداف عن طريق البرازيلي جيلرمي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وقف الحارس فيصل مسرحي عاجزاً أمامها.

وقبل غروب شمس المباراة بدقيقتين تمكن القادسية من تعديل النتيجة، مجدداً بتسجيله الهدف الثاني برأسية وليد الشنقيطي بعد تمريرة من ستانلي أوهاوتشي أسكنها وسط المرمى.

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