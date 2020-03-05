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"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من "كورونا"

عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها.. تشمل 8 خطوات

تواصل "الصحة" نشر رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث نشرت عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" عن الطريقة الأصح لغسل اليدين؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة أن الطريقة تشمل 8 خطوات، حيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وبعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من "كورونا"
سبق

تواصل "الصحة" نشر رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث نشرت عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" عن الطريقة الأصح لغسل اليدين؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة أن الطريقة تشمل 8 خطوات، حيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وبعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:49 AM

"الصحة" توضح الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من "كورونا"

عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها.. تشمل 8 خطوات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
4,447

تواصل "الصحة" نشر رسائلها التوعوية عبر منصاتها الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث نشرت عبر حسابها في "تويتر" "إنفوجرافيك" عن الطريقة الأصح لغسل اليدين؛ للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة أن الطريقة تشمل 8 خطوات، حيث يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وبعد السعال والعطس وبعد استخدام دورة المياه.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

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