جراحة ناجحة لاستئصال 40 سم من أمعاء مُسن في مستشفى ينبع

المريض كان يعاني من آلام حادة بمنطقة البطن مع وجود قيء مستمر

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى ينبع العام- بعد توفيق الله- من إنهاء معاناة رجل في العقد السابع من العمر؛ باستئصال 40 سم من الأمعاء الدقيقة وعمل توصيل أولي للأمعاء المصابة، حيث تماثل المريض للشفاء.

وكان المريض قد راجع قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام، وكان يعاني من آلام حادة بمنطقة البطن مع وجود قيء مستمر، وعلى إثره تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تبين وجود غرغرينة بالأمعاء الدقيقة نتيجة قصور بالتروية الدموية؛ ما استدعى التدخل الجراحي بإجراء عملية فتح لمنطقة البطن، وقطع الجزء المصاب بقدر 40 سم من الأمعاء الدقيقة، وعمل توصيل أولي للأمعاء، وقد تماثل المريض للشفاء، وهو بصحة جيدة.