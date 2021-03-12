تعرف على تفاصيل التنظيم الجديد للفحص الدوري للمركبات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.

ويتكون التنظيم من 16 مادة، فيما سيُعمل به بعد 180 يوماً.

ونصت المادة الرابعة عشرة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للتنظيم خلال 180 يوماً.

وفيما يخص المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة، نص النظام على أن يقترحه مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ويرفع به لمجلس الوزراء لإقراره.

وفيما يلي تفاصيل التنظيم: