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"الدفاع المدني" يحذر: استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

ابتداءً من يوم الغد وحتى الجمعة 25 رمضان

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة , تتأثر من هذه الأجواء مناطق (عسير، الباحة، جازان ، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" يحذر: استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة , تتأثر من هذه الأجواء مناطق (عسير، الباحة، جازان ، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
10:30 PM

"الدفاع المدني" يحذر: استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

ابتداءً من يوم الغد وحتى الجمعة 25 رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
11,342

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 25 / 9 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة , تتأثر من هذه الأجواء مناطق (عسير، الباحة، جازان ، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقة نجران.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم .

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