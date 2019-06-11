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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

مصر تعلن مواعيد إعادة فتح المساجد واستئناف حركة السياحة والطيران

ضمن سلسلة تغييرات تتعلق بالإجراءات الاحترازية الهادفة للحدّ من كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، سلسلة من التغييرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد منذ أسابيع، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الحكومة عن خطتها لإعادة فتح دور العبادة، بعد إغلاق استمر أشهر، وذلك ابتداءً من الأول شهر يوليو المقبل بشكل مبدئي، في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وشددت الحكومة على استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءاً من أول يوليو.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل: سيتم تخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة ابتداءً من الأحد، ليصبح من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحاً.

ووفق "سكاي نيوز"، فقد أضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد: تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحاً أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

من جهة أخرى، قال "هيكل" إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في 21 يونيو الجاري.

وسجلت مصر حتى الآن، 38 ألفا و284 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الوباء 1342 شخصاً.

مصر فيروس كورونا الجديد

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مصر تعلن مواعيد إعادة فتح المساجد واستئناف حركة السياحة والطيران
سبق

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، سلسلة من التغييرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد منذ أسابيع، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الحكومة عن خطتها لإعادة فتح دور العبادة، بعد إغلاق استمر أشهر، وذلك ابتداءً من الأول شهر يوليو المقبل بشكل مبدئي، في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وشددت الحكومة على استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءاً من أول يوليو.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل: سيتم تخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة ابتداءً من الأحد، ليصبح من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحاً.

ووفق "سكاي نيوز"، فقد أضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد: تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحاً أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

من جهة أخرى، قال "هيكل" إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في 21 يونيو الجاري.

وسجلت مصر حتى الآن، 38 ألفا و284 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الوباء 1342 شخصاً.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
02:13 PM

مصر تعلن مواعيد إعادة فتح المساجد واستئناف حركة السياحة والطيران

ضمن سلسلة تغييرات تتعلق بالإجراءات الاحترازية الهادفة للحدّ من كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، سلسلة من التغييرات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في البلاد منذ أسابيع، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الحكومة عن خطتها لإعادة فتح دور العبادة، بعد إغلاق استمر أشهر، وذلك ابتداءً من الأول شهر يوليو المقبل بشكل مبدئي، في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس.

وشددت الحكومة على استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر شهر يونيو الجاري، مع إعادة حركة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بدءاً من أول يوليو.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل: سيتم تخفيض مواعيد حظر التجول ساعة واحدة ابتداءً من الأحد، ليصبح من الثامنة مساء حتى الرابعة صباحاً.

ووفق "سكاي نيوز"، فقد أضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد: تقرر مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الحفاظ على صحة المواطنين مع الفتح التدريجي للأنشطة، موضحاً أن خطط إعادة الأنشطة تضم جميع الأنشطة في البلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي.

وشدد على أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمطهرات النظافة الشخصية، مشيرا إلى أن تلك الخطط تتميز بالمرونة الكافية حيال الموقف الطبي.

من جهة أخرى، قال "هيكل" إن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في 21 يونيو الجاري.

وسجلت مصر حتى الآن، 38 ألفا و284 إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات من جراء الوباء 1342 شخصاً.

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