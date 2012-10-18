"شرطة الرياض" تضبط مقيماً حاول سرقة أوراق نقدية من جهاز صرف آلي

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل للنيابة العامة

‎صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر؛ لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصراف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية.



وأفاد بأنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى النيابة العامة.



