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"العاصمي" مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة

باشر العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، صباح اليوم الاثنين، مهام عمله مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بعد صدور قرار مدير عام الدفاع المدني بتكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأكد العميد العاصمي أن هذا التكليف يُعَد حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم ملكيه ووطنه.

الجدير ذكره، أن العميد "العاصمي" عمل متحدثًا إعلاميًّا لمدني عسير لفترة امتدت لـ13 عامًا، بدأت عام 1428 وحتى محرم من عام 1441، وشغل منصب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بـ"مدني عسير" حتى تم تكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

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"العاصمي" مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة
سبق

باشر العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، صباح اليوم الاثنين، مهام عمله مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بعد صدور قرار مدير عام الدفاع المدني بتكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأكد العميد العاصمي أن هذا التكليف يُعَد حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم ملكيه ووطنه.

الجدير ذكره، أن العميد "العاصمي" عمل متحدثًا إعلاميًّا لمدني عسير لفترة امتدت لـ13 عامًا، بدأت عام 1428 وحتى محرم من عام 1441، وشغل منصب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بـ"مدني عسير" حتى تم تكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
02:07 PM

"العاصمي" مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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باشر العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، صباح اليوم الاثنين، مهام عمله مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بعد صدور قرار مدير عام الدفاع المدني بتكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأكد العميد العاصمي أن هذا التكليف يُعَد حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ثم ملكيه ووطنه.

الجدير ذكره، أن العميد "العاصمي" عمل متحدثًا إعلاميًّا لمدني عسير لفترة امتدت لـ13 عامًا، بدأت عام 1428 وحتى محرم من عام 1441، وشغل منصب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بـ"مدني عسير" حتى تم تكليفه مساعدًا لمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

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