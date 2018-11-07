ولي العهد يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

التقى الطلبة السعوديين المؤهلين للعمل في قطار الحرمين السريع

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر المعهد: نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة السعوديين في القاعات التدريبية والمعامل الفنية وتشمل قيادة القطارات، وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمات المحطات والركاب، وصيانة البنية التحتية، والتأهيل العالي الذي يقدم للطلبة السعوديين ممن يعملون في قطار الحرمين السريع، وقطار الشمال، بالإضافة إلى متدربي مترو الرياض.

كما استمع سمو ولي العهد إلى شرح من الطلاب حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية، مشيداً بما لمسه من تميز الكوادر الشابة في معهد الخطوط الحديدية، ومحفزاً إياهم على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن تجاههم في مستقبل المملكة، وبما يحقق رؤية المملكة 2030، كما قام برحلة افتراضية في جهاز المحاكاة لقطار التعدين.

وفي نهاية الجولة، شكر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي سمو ولي العهد لزيارته لمعهد (سرب)، ولقائه بأبنائه الطلاب والكادر التدريبي، والذي سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز توطين صناعة الخطوط الحديدية، وهي التي تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة، ومن دلائلها رعاية خادم الحرمين الشريفين لتدشين قطار الحرمين يوم 25 سبتمبر 2018م، وما شهده قطار الشمال من نقلة نوعية في نقل الركاب والمعادن.

من جهته، عبر رئيس هيئة النقل العام رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد، مؤكداً الأثر المشهود لما تبديه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لشباب الوطن.

وأوضح الدكتور الرميح أن معهد "سِرب" عبارة عن شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقد بدأ المعهد بتقديم برامجه التدريبية في العام 2014م، وتخرج منه ثلاث دفعات يعملون في قطار الحرمين السريع، وقطار الشمال، بالإضافة إلى متدربي مترو الرياض.

وأكد أن معهد "سرب" يعد الوحيد في المنطقة المتخصص في الخطوط الحديدية والقادر على تأهيل الكوادر الوطنية، لدعم هذه الصناعة وتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.