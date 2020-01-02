"التجارة": سعر البضائع المعروضة يجب أن يشمل الضريبة.. أبلِغوا عن المخالفين

قالت: يجب أن يطابق فاتورة الشراء.. والإبلاغ يتم عن طريق التطبيق

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، بالإبلاغ عن المحلات والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا الضريبة.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال في حسابها بـ"تويتر": هل من المفترض أن يكون السعر المعروض على السلعة، متضمنًا القيمة المضافة؟ يجب أن يكون السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء.

وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك؛ نأمل رفع بلاغ عبر التطبيق، مع إرفاق موقع المنشأة والصور وكامل تفاصيل الشكوى.