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"التجارة": سعر البضائع المعروضة يجب أن يشمل الضريبة.. أبلِغوا عن المخالفين

قالت: يجب أن يطابق فاتورة الشراء.. والإبلاغ يتم عن طريق التطبيق

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، بالإبلاغ عن المحلات والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا الضريبة.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال في حسابها بـ"تويتر": هل من المفترض أن يكون السعر المعروض على السلعة، متضمنًا القيمة المضافة؟ يجب أن يكون السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء.

وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك؛ نأمل رفع بلاغ عبر التطبيق، مع إرفاق موقع المنشأة والصور وكامل تفاصيل الشكوى.

وزارة التجارة والاستثمار ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة": سعر البضائع المعروضة يجب أن يشمل الضريبة.. أبلِغوا عن المخالفين
سبق

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، بالإبلاغ عن المحلات والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا الضريبة.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال في حسابها بـ"تويتر": هل من المفترض أن يكون السعر المعروض على السلعة، متضمنًا القيمة المضافة؟ يجب أن يكون السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء.

وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك؛ نأمل رفع بلاغ عبر التطبيق، مع إرفاق موقع المنشأة والصور وكامل تفاصيل الشكوى.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:25 AM

"التجارة": سعر البضائع المعروضة يجب أن يشمل الضريبة.. أبلِغوا عن المخالفين

قالت: يجب أن يطابق فاتورة الشراء.. والإبلاغ يتم عن طريق التطبيق

A A A
عبدالله السالم - الدمام
11
21,281

طالبت وزارة التجارة والاستثمار، بالإبلاغ عن المحلات والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا الضريبة.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال في حسابها بـ"تويتر": هل من المفترض أن يكون السعر المعروض على السلعة، متضمنًا القيمة المضافة؟ يجب أن يكون السعر على الرف شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء.

وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة ذلك؛ نأمل رفع بلاغ عبر التطبيق، مع إرفاق موقع المنشأة والصور وكامل تفاصيل الشكوى.

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