النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سباق مع الزمن.. من أجل مشاركة "حمدالله" مع "الاتحاد"

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى سرعة إنهاء تسجيل محترف الفريق الكروي الأول المغربي عبدالرزاق حمدالله في الكشوفات الرسمية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط اسم المهاجم يوسف نياكاتي، خلال الفترة الحالية للميركاتو الشتوي.

وفي حال تسجيل "حمدالله" في كشوفات الأصفر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيتمكّن اللاعب مشاركة فريقه أمام الفيحاء، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15 (ختام الدور الأول) برصيد 32 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
سباق مع الزمن.. من أجل مشاركة "حمدالله" مع "الاتحاد"
سبق

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى سرعة إنهاء تسجيل محترف الفريق الكروي الأول المغربي عبدالرزاق حمدالله في الكشوفات الرسمية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط اسم المهاجم يوسف نياكاتي، خلال الفترة الحالية للميركاتو الشتوي.

وفي حال تسجيل "حمدالله" في كشوفات الأصفر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيتمكّن اللاعب مشاركة فريقه أمام الفيحاء، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15 (ختام الدور الأول) برصيد 32 نقطة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:33 PM

سباق مع الزمن.. من أجل مشاركة "حمدالله" مع "الاتحاد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
2,678

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى سرعة إنهاء تسجيل محترف الفريق الكروي الأول المغربي عبدالرزاق حمدالله في الكشوفات الرسمية.

ومن المتوقع أن يتم إسقاط اسم المهاجم يوسف نياكاتي، خلال الفترة الحالية للميركاتو الشتوي.

وفي حال تسجيل "حمدالله" في كشوفات الأصفر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، سيتمكّن اللاعب مشاركة فريقه أمام الفيحاء، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة ترتيب دوري المحترفين مع نهاية الجولة 15 (ختام الدور الأول) برصيد 32 نقطة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة