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الأمن البيئي يوقف مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

"المالكي": عقوبة المخالفة تتمثل في غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة، ستة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي يوقف مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة، ستة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:39 PM

الأمن البيئي يوقف مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

"المالكي": عقوبة المخالفة تتمثل في غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي سبعة مخالفين لنظام البيئة، ستة مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الإجراءات النظامية طبقت بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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