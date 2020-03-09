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تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل

"فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات

وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

تبوك أمانة تبوك أمين تبوك فارس الشفق الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل
سبق

وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:01 AM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:48 AM

تبوك ومحافظاتها.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل

"فرق الرقابة" تباشر وتشدد على عدم مخالفة التوجيهات

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,167

وجه أمين منطقة ‎تبوك المهندس فارس الشفق، بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي بالمنطقة مؤقتاً حسب توجيهات مقام الوزارة حتى إشعار آخر.

وقالت الأمانة: إن "فرق الرقابة" ستباشر تطبيق التوجيه وتؤكد على عدم مخالفة التوجيهات حرصاً على سلامة المواطنين وسيتم التعامل مع المخالفين بشكل صارم وسيطبق ذلك على الأمانة والبلديات التابعة لها بشكل مباشر.

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