النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3036 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 220144

قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.

كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.

وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.

كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.

وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:36 PM

قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
179

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.

كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.

وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,663
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,893

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة