قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.
كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.
وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.
فيروس كورونا الجديد
قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-08
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.
كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.
وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.
08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
04:36 PM
قطر: تسجل 608 إصابات جديدة و4 وفيات إضافية بـفيروس كورونا
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 608 إصابات جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 5308.
كما تم تسجيل 4 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 138 حالة.
وطبقاً للصحة العامة في قطر فإن عدد حالات التعافي الجديدة بلغ شفاء 1,204 حالات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 96,107.