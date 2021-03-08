قائد دوريات شرطة الكامل "رئيس رقباء"

أصدر مدير الأمن العام، قراراً بترقية قائد دوريات شرطة محافظة الكامل، عبدالعزيز بن معيوض البسيسي السلمي، إلى رتبة رئيس رقباء.

"سبق" تبارك لـ "السلمي" الترقية، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية.