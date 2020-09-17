المعاناة مازالت مستمرة.. أبراج الاتصالات تخذل طلاب سبت الجارة وخميس حرب

أغلبهم لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بسبب انقطاعات الشبكة المتكررة

لازال طلاب وطالبات مركز سبت الجارة وخميس حرب، يواجهون صعوبة بالغة في التعلم عن بعد بسبب سوء شبكة الاتصالات بأبراج الـ stc بقرى حرب وبني عيسى.

وتفصيلاً، قال سكان تلك المراكز إن معاناتهم لازالت مستمرة منذ سنوات رغم تكرار رفع الشكاوى لشركة الاتصالات طالبوا فيها بتحسين الاتصال إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب وزادت المعاناة بعد قرار الدراسة عن بعد، حيث لم تصمد الاتصالات أمام أعداد الطلاب ومعلميهم وقت محاولتهم الدخول للمنصات التعليمية ما جعل أغلب الطلاب لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم بسبب انقطاعات الشبكة المتكررة في ظل تعطل عدد من الأبراج بتلك القرى.

وناشد الأهالي وأولياء الأمور عبر "سبق" هيئة الاتصالات والجهات المعنية بالتدخل لإلزام شركة الاتصالات stc بتحسين وتطوير أبراجها في المنطقة لأن أغلبها لا يوجد به خدمة الـ4G ما يجعل الطلاب يواجهون صعوبة بسبب ضعف الإنترنت كما أن بعض تلك الأبراج يتعطل بسبب عدم توفر الوقود لأنها تعمل على مولدات ولم يتم ربطها بالكهرباء العامة.