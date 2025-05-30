النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "العصيمي" يتفقد 66 موقعًا لمشروع إفطار صائم بنجران

شملت الجوامع والمساجد التي أعدتها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية خلال هذا الشهر شملت بعض مواقع مشروع إفطار صائم في المنطقة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 الواقعة تحت إشراف الفرع والتي بلغ مجموعها 66 موقعًا شملت الجوامع والمساجد المكتظة بالمصلين، وقد شملت تلك المواقع معظم أحياء المنطقة التي يقوم بتنفيذها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وفاعلو الخير.

وقد اطلع خلالها على البرامج الدعوية المصرحة المصاحبة للمواقع مشددًا على القائمين عليها، بالتركيز على بيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتبصير الناس في أمور دينهم بالوسطية والاعتدال.

وقد صرّح (العصيمي) أن هذه الترتيبات والتجهيزات والخدمات التي يقوم بها الفرع جاءت تمشيًا مع توجيهات، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وبمتابعة من فرع الوزارة، وشدد على حرص وتوجيه القيادة الرشيدة بالاهتمام بدعوة الجاليات، ضمن رسالتها السامية خدمةً للإسلام والمسلمين، وفي الختام شكر فضيلته جميع الجهات المشاركة وأئمة المساجد العاملين بهذا المشروع المبارك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. "العصيمي" يتفقد 66 موقعًا لمشروع إفطار صائم بنجران
سبق

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية خلال هذا الشهر شملت بعض مواقع مشروع إفطار صائم في المنطقة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 الواقعة تحت إشراف الفرع والتي بلغ مجموعها 66 موقعًا شملت الجوامع والمساجد المكتظة بالمصلين، وقد شملت تلك المواقع معظم أحياء المنطقة التي يقوم بتنفيذها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وفاعلو الخير.

وقد اطلع خلالها على البرامج الدعوية المصرحة المصاحبة للمواقع مشددًا على القائمين عليها، بالتركيز على بيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتبصير الناس في أمور دينهم بالوسطية والاعتدال.

وقد صرّح (العصيمي) أن هذه الترتيبات والتجهيزات والخدمات التي يقوم بها الفرع جاءت تمشيًا مع توجيهات، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وبمتابعة من فرع الوزارة، وشدد على حرص وتوجيه القيادة الرشيدة بالاهتمام بدعوة الجاليات، ضمن رسالتها السامية خدمةً للإسلام والمسلمين، وفي الختام شكر فضيلته جميع الجهات المشاركة وأئمة المساجد العاملين بهذا المشروع المبارك.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:19 AM

بالصور .. "العصيمي" يتفقد 66 موقعًا لمشروع إفطار صائم بنجران

شملت الجوامع والمساجد التي أعدتها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
24

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية خلال هذا الشهر شملت بعض مواقع مشروع إفطار صائم في المنطقة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 الواقعة تحت إشراف الفرع والتي بلغ مجموعها 66 موقعًا شملت الجوامع والمساجد المكتظة بالمصلين، وقد شملت تلك المواقع معظم أحياء المنطقة التي يقوم بتنفيذها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وفاعلو الخير.

وقد اطلع خلالها على البرامج الدعوية المصرحة المصاحبة للمواقع مشددًا على القائمين عليها، بالتركيز على بيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتبصير الناس في أمور دينهم بالوسطية والاعتدال.

وقد صرّح (العصيمي) أن هذه الترتيبات والتجهيزات والخدمات التي يقوم بها الفرع جاءت تمشيًا مع توجيهات، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وبمتابعة من فرع الوزارة، وشدد على حرص وتوجيه القيادة الرشيدة بالاهتمام بدعوة الجاليات، ضمن رسالتها السامية خدمةً للإسلام والمسلمين، وفي الختام شكر فضيلته جميع الجهات المشاركة وأئمة المساجد العاملين بهذا المشروع المبارك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة