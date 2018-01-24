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"مدني الشرقية" يخمد حريقاً بأحد مباني جامعة الدمام

اندلع في مواد عزل حراري في غرفة لمبنى تحت الإنشاء

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقاً طال أحد مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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"مدني الشرقية" يخمد حريقاً بأحد مباني جامعة الدمام
سبق

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقاً طال أحد مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
01:54 PM

"مدني الشرقية" يخمد حريقاً بأحد مباني جامعة الدمام

اندلع في مواد عزل حراري في غرفة لمبنى تحت الإنشاء

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محمد عبيد - الدمام
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1,184

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية حريقاً طال أحد مباني جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مواد عزل حراري ومواد بناء في غرفة لمبنى تحت الإنشاء بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحي الراكة.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

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