فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون.

حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات.

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين.

"الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-04 أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين. حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات. واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون. فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 10:44 PM

"الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس "محمد بن سلمان"





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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات.

واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون.

فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.