النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت

ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس "محمد بن سلمان"

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات.

واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون.

فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات.

واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون.

فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:44 PM

"الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت

ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس "محمد بن سلمان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
47

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات.

واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون.

فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,179
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,444
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,163
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,047

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة