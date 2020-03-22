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روسيا ترسل طائرة محملة بخبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا

للمساعدة.. مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات

أرسلت روسيا طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على متنها خبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الطائرة أقلعت من موسكو وستهبط في قاعدة جوية إيطالية على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب روما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنها سترسل سربًا من طائرات النقل العسكري المجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، مبينةً أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز (إيل 76) جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو إلى إيطاليا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا ترسل طائرة محملة بخبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا
سبق

أرسلت روسيا طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على متنها خبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الطائرة أقلعت من موسكو وستهبط في قاعدة جوية إيطالية على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب روما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنها سترسل سربًا من طائرات النقل العسكري المجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، مبينةً أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز (إيل 76) جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو إلى إيطاليا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:00 PM

روسيا ترسل طائرة محملة بخبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا

للمساعدة.. مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أرسلت روسيا طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع على متنها خبراء ومعدات طبية إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الطائرة أقلعت من موسكو وستهبط في قاعدة جوية إيطالية على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب روما.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أنها سترسل سربًا من طائرات النقل العسكري المجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا) المستجد، مبينةً أن حوالي 9 طائرات شحن عسكرية روسية من طراز (إيل 76) جاهزة للإقلاع من مطار تشكالوفسكي بضواحي العاصمة موسكو إلى إيطاليا.

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