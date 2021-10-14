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لأول مرة.. "جامعة شقراء" ضمن تصنيف QS العالمي.. و"السيف" يهنئ منسوبيها

بعد استبانات لـ6415 مؤسسة و14.7 مليون وتقييم 130 ألف أكاديمي

دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازاً أكاديمياً جديداً في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديمياً، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محلياً وأجنبياً.

ونشرت شركة "QS" قائمة لأفضل 1300 جامعة لعام 2022م، في 97 موقعاً جغرافياً حول العالم، بعد أن أجرت استبانات لـ6415 مؤسسة أكاديمية، وتصنيف 14.7 مليون ورقة بحثية منشورة، و96 مليون اقتباس علمي، إضافة إلى الاعتماد على تقييم أكثر من 130 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين.

ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي لتصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة "Quacquarellu Symonds"، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.

وهنأ رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف منسوبيها بمناسبة دخول الجامعة للمرة الأولى ضمن تصنيف للجامعات للعام 2022م"، مثمنا جهودهم المبذولة التي حققت هذا الإنجاز، مؤكداً أن الجميع في انتظار المزيد من الإنجازات بإذن الله في قادم الأيام.

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لأول مرة.. "جامعة شقراء" ضمن تصنيف QS العالمي.. و"السيف" يهنئ منسوبيها
سبق

دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازاً أكاديمياً جديداً في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديمياً، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محلياً وأجنبياً.

ونشرت شركة "QS" قائمة لأفضل 1300 جامعة لعام 2022م، في 97 موقعاً جغرافياً حول العالم، بعد أن أجرت استبانات لـ6415 مؤسسة أكاديمية، وتصنيف 14.7 مليون ورقة بحثية منشورة، و96 مليون اقتباس علمي، إضافة إلى الاعتماد على تقييم أكثر من 130 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين.

ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي لتصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة "Quacquarellu Symonds"، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.

وهنأ رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف منسوبيها بمناسبة دخول الجامعة للمرة الأولى ضمن تصنيف للجامعات للعام 2022م"، مثمنا جهودهم المبذولة التي حققت هذا الإنجاز، مؤكداً أن الجميع في انتظار المزيد من الإنجازات بإذن الله في قادم الأيام.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
02:05 PM

لأول مرة.. "جامعة شقراء" ضمن تصنيف QS العالمي.. و"السيف" يهنئ منسوبيها

بعد استبانات لـ6415 مؤسسة و14.7 مليون وتقييم 130 ألف أكاديمي

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فلاح الجوفان - شقراء
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دخلت جامعة شقراء للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العالمي للعام 2022، مسجلةً بذلك إنجازاً أكاديمياً جديداً في سجلها، حيث يعتمد دخول جامعة شقراء في هذا التصنيف العالمي على تقييم كفاءة خريجيها وسمعتها أكاديمياً، والاستشهاد بها كجامعة متميزة في مجالات البحث العلمي، وقياس مدى نسبة الطلاب مقابل أعضاء هيئة التدريس محلياً وأجنبياً.

ونشرت شركة "QS" قائمة لأفضل 1300 جامعة لعام 2022م، في 97 موقعاً جغرافياً حول العالم، بعد أن أجرت استبانات لـ6415 مؤسسة أكاديمية، وتصنيف 14.7 مليون ورقة بحثية منشورة، و96 مليون اقتباس علمي، إضافة إلى الاعتماد على تقييم أكثر من 130 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين.

ويعتبر تصنيف QS العالمي هو تقييم سنوي لتصنيفات الجامعات في العالم يصدر عن مؤسسة "Quacquarellu Symonds"، البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، والتي تضم وحدة تحليل مسؤولة عن تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالتصنيفات، وآلاف من الأكاديميين المشاركين في جمع وتوثيق بيانات الجامعات من أجل تجهيز ونشر تصنيفات كيو إس للجامعات.

وهنأ رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف منسوبيها بمناسبة دخول الجامعة للمرة الأولى ضمن تصنيف للجامعات للعام 2022م"، مثمنا جهودهم المبذولة التي حققت هذا الإنجاز، مؤكداً أن الجميع في انتظار المزيد من الإنجازات بإذن الله في قادم الأيام.

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