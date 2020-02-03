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"الثعبان الأسود" يعلِّق الدراسة بإحدى مدارس "أضم"

الدفاع المدني قضى عليه.. ولا إصابات

تسبَّب "الثعبان الأسود" في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بإحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث؛ وذلك بعد أن تم العثور عليه داخل أحد الفصول صباح اليوم أثناء وصول المعلمات والطالبات للمدرسة.

وتم منع الطالبات من الدخول حفاظًا على سلامتهن، فيما أبلغت إحدى المسؤولات بالمدرسة الدفاع المدني بأضم، ويبعد مسافة ٧٠ كلم، الذي باشر الحالة، وقضى على الثعبان، وسلم الموقع لقادة المدرسة.

أضم الثعبان الأسود تعليق الدراسة مكتب تعليم محافظة أضم إدارة تعليم محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثعبان الأسود" يعلِّق الدراسة بإحدى مدارس "أضم"
سبق

تسبَّب "الثعبان الأسود" في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بإحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث؛ وذلك بعد أن تم العثور عليه داخل أحد الفصول صباح اليوم أثناء وصول المعلمات والطالبات للمدرسة.

وتم منع الطالبات من الدخول حفاظًا على سلامتهن، فيما أبلغت إحدى المسؤولات بالمدرسة الدفاع المدني بأضم، ويبعد مسافة ٧٠ كلم، الذي باشر الحالة، وقضى على الثعبان، وسلم الموقع لقادة المدرسة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
10:05 PM

"الثعبان الأسود" يعلِّق الدراسة بإحدى مدارس "أضم"

الدفاع المدني قضى عليه.. ولا إصابات

A A A
عوض الفهمي - أضم
2
8,506

تسبَّب "الثعبان الأسود" في تعليق الدراسة اليوم الاثنين بإحدى مدارس البنات الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة أضم التابع لإدارة التعليم بمحافظة الليث؛ وذلك بعد أن تم العثور عليه داخل أحد الفصول صباح اليوم أثناء وصول المعلمات والطالبات للمدرسة.

وتم منع الطالبات من الدخول حفاظًا على سلامتهن، فيما أبلغت إحدى المسؤولات بالمدرسة الدفاع المدني بأضم، ويبعد مسافة ٧٠ كلم، الذي باشر الحالة، وقضى على الثعبان، وسلم الموقع لقادة المدرسة.

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