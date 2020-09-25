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روسيا: 7212 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات في اليابان يبلغ 1537

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و108 وفيات.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 20056 وفاة و1136048 إصابة.

من جهة أخرى، سجّلت اليابان، اليوم، 12 وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 80982 إصابة، منها 1537 وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا: 7212 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و108 وفيات.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 20056 وفاة و1136048 إصابة.

من جهة أخرى، سجّلت اليابان، اليوم، 12 وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 80982 إصابة، منها 1537 وفاة.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:27 PM

روسيا: 7212 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الوفيات في اليابان يبلغ 1537

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و108 وفيات.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 20056 وفاة و1136048 إصابة.

من جهة أخرى، سجّلت اليابان، اليوم، 12 وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 80982 إصابة، منها 1537 وفاة.

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