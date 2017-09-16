بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيوية

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.

حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.