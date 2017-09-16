النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيوية

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.

حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيوية
سبق

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.

حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:15 AM

بمران على الجوانب الفنية .. الهلال يعاود استعداداته لملاقاة الاتحاد في الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
147

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم مساء أمس مع ضيفهم "الفيحاء".

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في مجمل المران على الجوانب الفنية.

حيث اشتمل التمرين على تدريبات استرجاعية للمشاركين في لقاء الفيحاء، وتطبيقات تكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

وواصل اللاعب عبدالله عطيف اليوم الأحد برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا، وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتصوير الربع ساعة الأولى من تدريب يوم غد الاثنين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة