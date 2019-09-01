الأحد المقبل.. "الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم" تبدأ برامجها وأنشطتها للطلاب

تستقبل الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، الطلاب والطالبات في جميع فروعها، الأسبوع القادم، يوم الأحد من الرابعة حتى الثامنة مساءً؛ حيث ستقدم خدماتها في التدريس والتشخيص والبرامج والأنشطة المجتمعية.

من جهته عبّر رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان، عن سعادته بعودة جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية وجميع الداعمين والمتبرعين لها؛ حتى تقدم جميع الخدمات المجانية لذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم على مستوى مملكتنا الغالية؛ في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

وهنّأ "آل عثمان" جميع الطلاب والطالبات بالعودة إلى طلب العلم والتعليم، ليكونوا شركاء نجاح في تطوير كل الإمكانات لخدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم.

وأوضح أن الجمعية تُولي اهتمامًا كبيرًا بجميع ذوي صعوبات التعلم؛ بهدف تنمية وتطوير وتكامل قدراتهم ومهاراتهم، وتحسين وتسهيل أساليب حياتهم وفق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله تعالى، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم ومؤازرة محبي العمل الخيري والإنساني في بلد الخير والعطاء، وسنبذل قصارى الجهود المضيئة في أداء مهمتنا على الوجه المطلوب لكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وثقة أولياء الأمور والداعمين والمتبرعين، ونحقق الاستدامة والاستمرار.