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"جوجل" تعلن ماذا سيحدث لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية بعد يومين

تغييرات هامة على "جوجل ميت" اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عن حدوث تغييرات هامة لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية "جوجل ميت"؛ اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أنها ستمنح المستخدمين مدة للاجتماعات مجانا فقط تصل إلى 60 دقيقة، وبعدها سيحتاج المستخدم إلى البدء في خدمة مدفوعة الأجر.

وحتى 30 سبتمبر، تم السماح لأي شخص لديه حساب جوجل، بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص بدون حد زمني.

وقال متحدث باسم جوجل: ليس لدينا أي شيء نتواصل فيه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة".

وتابع: "إذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك".

واعتبارًا من 30 سبتمبر، فإن الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء "جي سيوت" أو خدمة "جي سيوت للتعلم"، بما في ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على "جوجل درايف" أيضًا لن يكون هناك.

وسمحت جوجل بالوصول المجاني إلى ميزات "ميت" المتقدمة لجميع عملاء "جي سيوت"، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم، ولكن بمقابل مادي.

وسيكون تكلفة ذلك 25 دولارًا أمريكيًّا لكل مستخدم شهريًّا.

وحققت خدمة "جوجل ميت" نموًّا بمعدل 30 مرة، في الاستخدام اليومي؛ حيث وصلت عدد دقائق اجتماعات الفيديو يوميًّا إلى 3 مليارات دقيقة.

شركة جوجل الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تعلن ماذا سيحدث لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية بعد يومين
سبق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عن حدوث تغييرات هامة لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية "جوجل ميت"؛ اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أنها ستمنح المستخدمين مدة للاجتماعات مجانا فقط تصل إلى 60 دقيقة، وبعدها سيحتاج المستخدم إلى البدء في خدمة مدفوعة الأجر.

وحتى 30 سبتمبر، تم السماح لأي شخص لديه حساب جوجل، بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص بدون حد زمني.

وقال متحدث باسم جوجل: ليس لدينا أي شيء نتواصل فيه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة".

وتابع: "إذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك".

واعتبارًا من 30 سبتمبر، فإن الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء "جي سيوت" أو خدمة "جي سيوت للتعلم"، بما في ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على "جوجل درايف" أيضًا لن يكون هناك.

وسمحت جوجل بالوصول المجاني إلى ميزات "ميت" المتقدمة لجميع عملاء "جي سيوت"، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم، ولكن بمقابل مادي.

وسيكون تكلفة ذلك 25 دولارًا أمريكيًّا لكل مستخدم شهريًّا.

وحققت خدمة "جوجل ميت" نموًّا بمعدل 30 مرة، في الاستخدام اليومي؛ حيث وصلت عدد دقائق اجتماعات الفيديو يوميًّا إلى 3 مليارات دقيقة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:22 PM

"جوجل" تعلن ماذا سيحدث لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية بعد يومين

تغييرات هامة على "جوجل ميت" اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عن حدوث تغييرات هامة لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية "جوجل ميت"؛ اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أنها ستمنح المستخدمين مدة للاجتماعات مجانا فقط تصل إلى 60 دقيقة، وبعدها سيحتاج المستخدم إلى البدء في خدمة مدفوعة الأجر.

وحتى 30 سبتمبر، تم السماح لأي شخص لديه حساب جوجل، بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص بدون حد زمني.

وقال متحدث باسم جوجل: ليس لدينا أي شيء نتواصل فيه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة".

وتابع: "إذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك".

واعتبارًا من 30 سبتمبر، فإن الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء "جي سيوت" أو خدمة "جي سيوت للتعلم"، بما في ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على "جوجل درايف" أيضًا لن يكون هناك.

وسمحت جوجل بالوصول المجاني إلى ميزات "ميت" المتقدمة لجميع عملاء "جي سيوت"، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم، ولكن بمقابل مادي.

وسيكون تكلفة ذلك 25 دولارًا أمريكيًّا لكل مستخدم شهريًّا.

وحققت خدمة "جوجل ميت" نموًّا بمعدل 30 مرة، في الاستخدام اليومي؛ حيث وصلت عدد دقائق اجتماعات الفيديو يوميًّا إلى 3 مليارات دقيقة.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,421
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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