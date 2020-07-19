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حائل.. أكثر من 100 ألف ريال لبائعة أكلات شعبية تساعد غير القادرين على الدفع

تؤجل الدفع لمن لا يملك المال وقت شرائه في حال رفضه استلام طلبه بالمجان

تبرع مواطن بمنطقة حائل، بمبلغ مائة ألف ريال، لبائعة أكلات حائلية شعبية متنوعة من عمل يدها على أحد الطرق بحائل، وذلك بعد أن عُرفت بإعطائها لغير القادرين على الدفع، الأكل مجانًا، كما أنها تقوم بتأجيل الدفع لمن لا يملك المال وقت شرائه، في حالة رفضه استلام طلبه بالمجان، دون أن تُقيّد حتى رقم جواله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقاطع فيديو للبائعة "أم محمد" وهي تبيع الأكلات الشعبية على الطريق، وتشير إلى أن الأكل مجانًا لمن لا يقدر على قيمته.

وأعلن فهد العبيّد تبرع فهد عبدالعزيز الصملي، بمبلغ مائة ألف ريال نظير ما قامت به تلك البائعة، من التسهيل على المحتاجين الراغبين بتناول العشاء ولا يملكون قيمته.

يُشار إلى أن "أم محمد" قد تلقت مبلغ خمسة آلاف أيضًا من مواطن فضّل عدم ذكر اسمه.

"أم محمد" عبّرت عن شكرها لـ"الصملي" وفاعل الخير، مؤكدة أن ما قامت به ليس أمرًا غريبًا على أبناء المنطقة والتي تربت هي بها على حب الخير والمساعدة للمحتاجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. أكثر من 100 ألف ريال لبائعة أكلات شعبية تساعد غير القادرين على الدفع
سبق

تبرع مواطن بمنطقة حائل، بمبلغ مائة ألف ريال، لبائعة أكلات حائلية شعبية متنوعة من عمل يدها على أحد الطرق بحائل، وذلك بعد أن عُرفت بإعطائها لغير القادرين على الدفع، الأكل مجانًا، كما أنها تقوم بتأجيل الدفع لمن لا يملك المال وقت شرائه، في حالة رفضه استلام طلبه بالمجان، دون أن تُقيّد حتى رقم جواله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقاطع فيديو للبائعة "أم محمد" وهي تبيع الأكلات الشعبية على الطريق، وتشير إلى أن الأكل مجانًا لمن لا يقدر على قيمته.

وأعلن فهد العبيّد تبرع فهد عبدالعزيز الصملي، بمبلغ مائة ألف ريال نظير ما قامت به تلك البائعة، من التسهيل على المحتاجين الراغبين بتناول العشاء ولا يملكون قيمته.

يُشار إلى أن "أم محمد" قد تلقت مبلغ خمسة آلاف أيضًا من مواطن فضّل عدم ذكر اسمه.

"أم محمد" عبّرت عن شكرها لـ"الصملي" وفاعل الخير، مؤكدة أن ما قامت به ليس أمرًا غريبًا على أبناء المنطقة والتي تربت هي بها على حب الخير والمساعدة للمحتاجين.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
10:27 PM

حائل.. أكثر من 100 ألف ريال لبائعة أكلات شعبية تساعد غير القادرين على الدفع

تؤجل الدفع لمن لا يملك المال وقت شرائه في حال رفضه استلام طلبه بالمجان

A A A
خالد السليمي - حائل
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2,547

تبرع مواطن بمنطقة حائل، بمبلغ مائة ألف ريال، لبائعة أكلات حائلية شعبية متنوعة من عمل يدها على أحد الطرق بحائل، وذلك بعد أن عُرفت بإعطائها لغير القادرين على الدفع، الأكل مجانًا، كما أنها تقوم بتأجيل الدفع لمن لا يملك المال وقت شرائه، في حالة رفضه استلام طلبه بالمجان، دون أن تُقيّد حتى رقم جواله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقاطع فيديو للبائعة "أم محمد" وهي تبيع الأكلات الشعبية على الطريق، وتشير إلى أن الأكل مجانًا لمن لا يقدر على قيمته.

وأعلن فهد العبيّد تبرع فهد عبدالعزيز الصملي، بمبلغ مائة ألف ريال نظير ما قامت به تلك البائعة، من التسهيل على المحتاجين الراغبين بتناول العشاء ولا يملكون قيمته.

يُشار إلى أن "أم محمد" قد تلقت مبلغ خمسة آلاف أيضًا من مواطن فضّل عدم ذكر اسمه.

"أم محمد" عبّرت عن شكرها لـ"الصملي" وفاعل الخير، مؤكدة أن ما قامت به ليس أمرًا غريبًا على أبناء المنطقة والتي تربت هي بها على حب الخير والمساعدة للمحتاجين.

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