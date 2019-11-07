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شفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص

بعد جهود حثيثة ومتابعته ولقائه بذوي القتيل

نجحت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الخميس في إنقاذ شقيقين من حد القصاص.

وقد أسفرت الشفاعة عن تنازل والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبنائها وأبناء القتيل وزوجته عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها أمير الباحة.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعته شخصيًا، وبعد أن التقى اليوم بذوي القتيل حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده -وفقه الله- في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق.

أمير الباحة حد القصاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص
سبق

نجحت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الخميس في إنقاذ شقيقين من حد القصاص.

وقد أسفرت الشفاعة عن تنازل والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبنائها وأبناء القتيل وزوجته عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها أمير الباحة.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعته شخصيًا، وبعد أن التقى اليوم بذوي القتيل حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده -وفقه الله- في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
08:00 PM

شفاعة أمير الباحة تعتق شقيقين من تنفيذ حد القصاص

بعد جهود حثيثة ومتابعته ولقائه بذوي القتيل

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
3,113

نجحت شفاعة أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم الخميس في إنقاذ شقيقين من حد القصاص.

وقد أسفرت الشفاعة عن تنازل والدة القتيل معيض بن عطية الزهراني يرحمه الله وأبنائها وأبناء القتيل وزوجته عن استيفاء القصاص من الشقيقين محمد وسعيد الغبيشي، وذلك لوجه الله تعالى ونزولاً عند الشفاعة التي تقدم بها أمير الباحة.

وجاءت شفاعة أمير المنطقة لتكلل بالنجاح بعد جهود حثيثة ومتابعته شخصيًا، وبعد أن التقى اليوم بذوي القتيل حتى تكللت تلك المساعي بحمد الله تعالى عن تنازل والدة وأشقاء وأبناء القتيل عن حقهم في استيفاء القصاص من السجينين طواعية منهم وابتغاءً لوجه الله تعالى.

وعبر ذوو السجينين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الباحة على شفاعته لدى أولياء الدم وجهوده -وفقه الله- في السعي من أجل إقناعهم للتنازل وهذا ما تحقق.

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