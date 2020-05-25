النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو التحطيم.. امرأة تنتقم من ماكينة الصراف الآلي

تواجه حكماً بالسجن 7 أعوام

في لحظة غضب، أمسكت هذه المرأة الصينية بقطعة ضخمة من الطوب، وراحت تحطم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح، وهي الجريمة التي قد تنتهي بسجنها 7 سنوات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تبحث الشرطة في الصين عن هذه المرأة، بعدما التقط لها شخص شريط فيديو وهي تقوم بتحطيم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح أمام أحد البنوك مساء يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة نانينغ عاصمة إقليم قوانغشي جنوبي الصين.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن المرأة ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال، عقب انتهاء مواعيد البنك، ولم تستطع المرأة سحب المال من الماكينة، فأصابها الغضب الشديد، وحملت طوبة ضخمة، وظلت تضرب بها الشاشة ولوحة المفاتيح، حتى تحطمت الآلة وتناثرت أجزاء منها على الأرض.

وقالت الصحيفة: إن الشرطة بمدينة نانينغ تبحث عن المرأة، والتي تواجه الحكم بالسجن من 3 إلى 7 أعوام، إذا ثبت أنها تسببت بضرر خطير للماكينة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو التحطيم.. امرأة تنتقم من ماكينة الصراف الآلي
سبق

في لحظة غضب، أمسكت هذه المرأة الصينية بقطعة ضخمة من الطوب، وراحت تحطم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح، وهي الجريمة التي قد تنتهي بسجنها 7 سنوات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تبحث الشرطة في الصين عن هذه المرأة، بعدما التقط لها شخص شريط فيديو وهي تقوم بتحطيم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح أمام أحد البنوك مساء يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة نانينغ عاصمة إقليم قوانغشي جنوبي الصين.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن المرأة ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال، عقب انتهاء مواعيد البنك، ولم تستطع المرأة سحب المال من الماكينة، فأصابها الغضب الشديد، وحملت طوبة ضخمة، وظلت تضرب بها الشاشة ولوحة المفاتيح، حتى تحطمت الآلة وتناثرت أجزاء منها على الأرض.

وقالت الصحيفة: إن الشرطة بمدينة نانينغ تبحث عن المرأة، والتي تواجه الحكم بالسجن من 3 إلى 7 أعوام، إذا ثبت أنها تسببت بضرر خطير للماكينة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:01 PM

فيديو التحطيم.. امرأة تنتقم من ماكينة الصراف الآلي

تواجه حكماً بالسجن 7 أعوام

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,299

في لحظة غضب، أمسكت هذه المرأة الصينية بقطعة ضخمة من الطوب، وراحت تحطم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح، وهي الجريمة التي قد تنتهي بسجنها 7 سنوات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: تبحث الشرطة في الصين عن هذه المرأة، بعدما التقط لها شخص شريط فيديو وهي تقوم بتحطيم شاشة الصراف الآلي ولوحة المفاتيح أمام أحد البنوك مساء يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة نانينغ عاصمة إقليم قوانغشي جنوبي الصين.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية، أن المرأة ذهبت إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب مبلغ من المال، عقب انتهاء مواعيد البنك، ولم تستطع المرأة سحب المال من الماكينة، فأصابها الغضب الشديد، وحملت طوبة ضخمة، وظلت تضرب بها الشاشة ولوحة المفاتيح، حتى تحطمت الآلة وتناثرت أجزاء منها على الأرض.

وقالت الصحيفة: إن الشرطة بمدينة نانينغ تبحث عن المرأة، والتي تواجه الحكم بالسجن من 3 إلى 7 أعوام، إذا ثبت أنها تسببت بضرر خطير للماكينة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة