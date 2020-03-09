قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريًا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار. كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

"جنايات مصر" تقضي بسجن المتهم في حادث قطار محطة مصر 15 سنة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-09 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريًا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار.



كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 05:33 PM

"جنايات مصر" تقضي بسجن المتهم في حادث قطار محطة مصر 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد





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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مصريًا وإصابة 17 آخرين، بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامه بأداء 8 ملايين و888 ألفًا و263 جنيهًا لهيئة السكك الحديد تعويضًا عن الأضرار.



كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.