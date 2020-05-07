خالد يضيء منزل "العسيري"

رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".
وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".
وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".
وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".
وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.