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خالد يضيء منزل "العسيري"

رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".

وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.

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خالد يضيء منزل "العسيري"
سبق

رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".

وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
09:17 PM

خالد يضيء منزل "العسيري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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227

رزق المعلم عبدالله العسيري بمولود اتفق هو وحرمه على تسميته "خالد".

وتلقّى "العسيري" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الزملاء والأقارب، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.

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