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بعد إصابته بـ"الرباط" لاعب الأخضر "المالكي": الحمد لله على كل حال

أكد أن اللاعبين قادرون للعبور إلى مونديال 2022

بعد تأكد إصابة لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، في مباراة الأخضر واليابان، أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وجه المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة قال فيها: "الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال، لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قلبي، إصابتي ليست إلا تحديًا جديدًا سأخوضه وأتجاوزه في أقرب وقت بمشيئة الله.

وتمنى المالكي لزملائه لاعبي الأخضر التوفيق والعبور إلى كأس العالم متصدرين مجموعتهم، مؤكدًا أنهم محل الثقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد إصابته بـ"الرباط" لاعب الأخضر "المالكي": الحمد لله على كل حال
سبق

بعد تأكد إصابة لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، في مباراة الأخضر واليابان، أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وجه المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة قال فيها: "الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال، لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قلبي، إصابتي ليست إلا تحديًا جديدًا سأخوضه وأتجاوزه في أقرب وقت بمشيئة الله.

وتمنى المالكي لزملائه لاعبي الأخضر التوفيق والعبور إلى كأس العالم متصدرين مجموعتهم، مؤكدًا أنهم محل الثقة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
05:39 PM

بعد إصابته بـ"الرباط" لاعب الأخضر "المالكي": الحمد لله على كل حال

أكد أن اللاعبين قادرون للعبور إلى مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تأكد إصابة لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، في مباراة الأخضر واليابان، أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وجه المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة قال فيها: "الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال، لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قلبي، إصابتي ليست إلا تحديًا جديدًا سأخوضه وأتجاوزه في أقرب وقت بمشيئة الله.

وتمنى المالكي لزملائه لاعبي الأخضر التوفيق والعبور إلى كأس العالم متصدرين مجموعتهم، مؤكدًا أنهم محل الثقة.

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