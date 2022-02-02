بعد إصابته بـ"الرباط" لاعب الأخضر "المالكي": الحمد لله على كل حال

أكد أن اللاعبين قادرون للعبور إلى مونديال 2022

بعد تأكد إصابة لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبد الإله المالكي بالرباط الصليبي الأمامي، في مباراة الأخضر واليابان، أمس الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وجه المالكي، اليوم الأربعاء، رسالة قال فيها: "الحمد لله على قضائه وقدره في كل حال، لا يسعني إلا شكركم على رسائلكم ومشاعركم الغالية على قلبي، إصابتي ليست إلا تحديًا جديدًا سأخوضه وأتجاوزه في أقرب وقت بمشيئة الله.



وتمنى المالكي لزملائه لاعبي الأخضر التوفيق والعبور إلى كأس العالم متصدرين مجموعتهم، مؤكدًا أنهم محل الثقة.