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"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان)

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة.. وضباب بالمرتفعات

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان)، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يُستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، مكة المكرمة، الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان)
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان)، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يُستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، مكة المكرمة، الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:23 AM

"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان)

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة.. وضباب بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,643

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان)، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يُستبعد تَكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، مكة المكرمة، الطائف).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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