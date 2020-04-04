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إيقاف مشاريع إحدى الشركات الكبرى في الحرم المكي.. احترازيًّا

في ظل التدابير الوقائية الهادفة للتصدّي لفيروس "كورونا"

أوصت وزارة الصحة بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.

واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت "الصحة" بإبقاء جميع العمال التابعين لإحدى الشركات الكبرى في مساكنهم وعدم خروجهم، وتم توفير مساكن وفنادق لهم تحت إشراف الجهات الأمنية لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية لهم.

وبحسب المعلومات فإن لجنة صحية وقفت على سكن العمالة التابعة لإحدى الشركات الكبرى بمكة، واتضح أنه يحوي ثمانية آلاف عامل.

وجاءت تلك الإجراءات التي اتخذتها الصحة في ظل التدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره في مكة المكرمة.

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إيقاف مشاريع إحدى الشركات الكبرى في الحرم المكي.. احترازيًّا
سبق

أوصت وزارة الصحة بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.

واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت "الصحة" بإبقاء جميع العمال التابعين لإحدى الشركات الكبرى في مساكنهم وعدم خروجهم، وتم توفير مساكن وفنادق لهم تحت إشراف الجهات الأمنية لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية لهم.

وبحسب المعلومات فإن لجنة صحية وقفت على سكن العمالة التابعة لإحدى الشركات الكبرى بمكة، واتضح أنه يحوي ثمانية آلاف عامل.

وجاءت تلك الإجراءات التي اتخذتها الصحة في ظل التدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره في مكة المكرمة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:50 PM

إيقاف مشاريع إحدى الشركات الكبرى في الحرم المكي.. احترازيًّا

في ظل التدابير الوقائية الهادفة للتصدّي لفيروس "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوصت وزارة الصحة بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.

واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت "الصحة" بإبقاء جميع العمال التابعين لإحدى الشركات الكبرى في مساكنهم وعدم خروجهم، وتم توفير مساكن وفنادق لهم تحت إشراف الجهات الأمنية لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية لهم.

وبحسب المعلومات فإن لجنة صحية وقفت على سكن العمالة التابعة لإحدى الشركات الكبرى بمكة، واتضح أنه يحوي ثمانية آلاف عامل.

وجاءت تلك الإجراءات التي اتخذتها الصحة في ظل التدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره في مكة المكرمة.

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