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"هدف": شهادة معتمدة وتأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين الملتحقين بـ"تمهير"

بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، يقدم شهادة معتمدة للمتدرب في البرنامج، بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ وذلك بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص، كما يتحمل "هدف" تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين.

ويقدم "هدف" عبر برنامج "تمهير"، الذي جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، مكافأةً ماليةً قدرها 3 آلاف ريال شهرياً كدعم للمتدرب.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج "تمهير" من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى، تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

ويحقق برنامج "تمهير"، المواءمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات؛ وذلك بإكساب الخريجين الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل؛ من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقاً لتخصصات الخريجين.

وفي هذا السياق، أوضح "هدف" أن بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين؛ وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa/tamheer.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": شهادة معتمدة وتأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين الملتحقين بـ"تمهير"
سبق

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، يقدم شهادة معتمدة للمتدرب في البرنامج، بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ وذلك بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص، كما يتحمل "هدف" تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين.

ويقدم "هدف" عبر برنامج "تمهير"، الذي جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، مكافأةً ماليةً قدرها 3 آلاف ريال شهرياً كدعم للمتدرب.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج "تمهير" من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى، تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

ويحقق برنامج "تمهير"، المواءمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات؛ وذلك بإكساب الخريجين الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل؛ من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقاً لتخصصات الخريجين.

وفي هذا السياق، أوضح "هدف" أن بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين؛ وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa/tamheer.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:37 AM

"هدف": شهادة معتمدة وتأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين الملتحقين بـ"تمهير"

بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، يقدم شهادة معتمدة للمتدرب في البرنامج، بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ وذلك بهدف زيادة قابلية توظيفه في القطاع الخاص، كما يتحمل "هدف" تأميناً ضد مخاطر العمل للمتدربين.

ويقدم "هدف" عبر برنامج "تمهير"، الذي جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، مكافأةً ماليةً قدرها 3 آلاف ريال شهرياً كدعم للمتدرب.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج "تمهير" من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى، تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاءُ بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل؛ وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

ويحقق برنامج "تمهير"، المواءمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات؛ وذلك بإكساب الخريجين الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل؛ من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية؛ وفقاً لتخصصات الخريجين.

وفي هذا السياق، أوضح "هدف" أن بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج، وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين؛ وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa/tamheer.

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