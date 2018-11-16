أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.
المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مرورية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.
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المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مروريةعبدالله البرقاوي سبق 2018-11-16
16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:02 PM
المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مرورية
أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.
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