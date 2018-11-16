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المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مرورية
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:02 PM

المرور: إحداث الضوضاء داخل المركبات مخالفة مرورية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
5,374

أكدت الإدارة العامة للمرور أن إحداث الضوضاء داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة، يُعتبر مخالفة مرورية.

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