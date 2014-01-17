ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العالم بنسبة 25 %

شهد معظم الدول الكبرى الأخرى ارتفاعات مفاجئة في الأعداد

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم في أسبوع واحد بنسبة 25 %، حيث ارتفع كل من الهند والبرازيل، الدولتين اللتين سُجل فيهما أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة، نحو 2.5 مرة في أسبوع واحد، بعد تراجع الأرقام نسبياً في الشهور القليلة الماضية.

ويبدو أن الأرقام المتعلقة بعدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، الذي اكتشفه العلماء، لأول مرة، في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، تجاوزت تلك المتعلقة بالمتحور "دلتا"، في جميع أنحاء العالم.

ففي أسبوع واحد، ارتفعت الإصابات بحدود 20 مليون إصابة، وتحديداً 19,957,485 إصابة، ليرتفع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم إلى أكثر 328 مليون إصابة، وفقاً لمركز تتبع كورونا "وورلد ميترز إنفو".

وسجلت الحالات يوم الخميس الماضي رقماً قياسياً يومياً بلغ 3,333,946، وانخفضت يوم السبت إلى 2,427,109 إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة يونايتدبرس إنترناشيونال.

وفي الفترة نفسها، ارتفعت الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بنسبة 10 %، أي 48764 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية العالمية للوفيات بهذه الجائحة، إلى 5,556,887 وفاة.

وبحسب الوكالة، ارتفعت حالات الإصابة في الهند بنسبة 150 %، حيث قفزت 271202 يوم الأحد الماضي، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 37,122,164 إصابة، وتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، التي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا فيها 66,664,283، وبنسبة نمو بلغت 7 %.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 334 مليون نسمة، لديها أيضاً أكبر عدد من الوفيات عند 873.089، بزيادة 12 .%

وكانت الزيادة في الهند، الثانية عالمياً من حيث عدد السكان بـ1.4 مليار نسمة، هي الأكبر في 8 أشهر وأقل من الرقم القياسي 401.078، الذي كان الأعلى في العالم.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بنسبة 129 % في أسبوع ليصل إلى 476,198 إصابة، مما رفع المجموع الإجمالي للإصابات في أكبر بلد في أميركا اللاتينة إلى 22,975,723.

وسجلت اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، يوم الأحد 25,658 حالة إصابة، وهو رقم قياسي للإصابات بكورونا في البلد الآسيوي. وكان الرقم القياسي السابق 25,492 وسجل يوم 21 أغسطس بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 8 أغسطس الماضي، وفق سكاي نيوز.

وشهد معظم الدول الكبرى الأخرى ارتفاعات مفاجئة في وقت سابق، مثل فرنسا التي سجلت 368,149، وبريطانيا نحو 218,724، وإيطاليا 220,532 إصابة، وإسبانيا 161,688 إصابة، وأستراليا 153,968 إصابة، والأرجنتين 134,439 إصابة، وألمانيا 93,154 إصابة.