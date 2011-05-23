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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
06:51 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.

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