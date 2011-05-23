خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.
خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-23
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
06:51 PM
خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 221 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 44 مريضًا في غُرف العناية المركزة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضًا.