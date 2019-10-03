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انقلاب مروع لمركبة عائلة بظلم يُصرع أباً وأماً و4 أبناء ويصيب 3

حادث باشره أمن الطرق والهلال الأحمر بعد بلاغ والحالات للمستشفى

تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.

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انقلاب مروع لمركبة عائلة بظلم يُصرع أباً وأماً و4 أبناء ويصيب 3
سبق

تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:12 PM

انقلاب مروع لمركبة عائلة بظلم يُصرع أباً وأماً و4 أبناء ويصيب 3

حادث باشره أمن الطرق والهلال الأحمر بعد بلاغ والحالات للمستشفى

A A A
هادي العصيمي - الطائف
14
14,593

تسبب حادث مروري مروع من طرف واحد وقع بطريق ظلم باتجاه عفيف، صباح اليوم، في وفاة 6 من عائلة واحدة وإصابة 3 منها، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتفصيلاً، باشر أمن الطرق والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مروعاً بعد تلقيهما بلاغاً بوقوع حادث مروري من طرف واحد تمثل في انقلاب مركبة من نوع جيب تويوتا على طريق "ظلم- عفيف".
وقد نتج عن الحادث 6 وفيات من عائلة واحدة "زوج وزوجته وأبناء أربعة"، فيما أصيب ثلاثة، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى ظلم العام لتلقي العلاج.

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