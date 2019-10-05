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فيديو .. أب من بين دموعه: ابني مات بطلاً وهو يدافع عن أخته

في حادثة اقتحام منزل أثناء غياب الأبوين

في ولاية فلوريدا الأمريكية، قُتل المراهق كايلر إدمون؛ وهو يحمي منزل الأسرة وأخته الصغيرة، ذات الـ 5 سنوات، من لص اقتحم المنزل في غياب الأبوين.

وتحت عنوان "مات بطلاً"، قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" في تقريرٍ لها، إن الشرطة عثرت على إدمون؛ 15 عاماً، مقتولا في داخل منزل الأسرة بمقاطعة بورت شارلوت بولاية فلوريدا، مساء يوم 26 سبتمبر الماضي.

وحسب بيان لمكتب قائد الشرطة بالمقاطعة، فقد تلقت الشرطة بلاغات عدة من إحدى ضواحي المقاطعة، كشف فيها السكان عن مشاهدة رجل غريب يجري بين المنازل، ويبدو أنه مصاب بطعنات.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنطقة، تعرّف بعض السكان على صورة شخص من اللصوص المعروفين، مؤكّدين أنه هو الرجل المصاب، الذي أعلنت الشرطة أنه اللص كلايتون كول؛ 27 عاماً.

وكانت الشرطة في السابق، قد تلقت بلاغات عدة بوقوع حوادث سطو وسرقة بالمنطقة، وكان كول؛ من بين اللصوص، حسب شاهد عيان.

وبالفعل تمكنت الشرطة من ضبط كول؛ بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وكان مصاباً بطعناتٍ، فتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي أثناء تفقد الشرطة منزلاً آخر بالمنطقة، وجدت الشرطة باب المنزل مفتوحاً، وعُثر داخل المنزل على جثة المراهق كايلر إدمون؛ كما عُثر على أخته الطفلة غير مصابة.

ويعتقد المحققون أن معركة عنيفة جرت بين كول؛ وإدمون؛ حين كان المراهق يحاول حماية منزل الأسرة وأخته في مواجهة اللص الذي دخل المنزل في غياب الأبوين.

وأعلنت الشرطة أن إدمون؛ مات متأثراً بالطعنات والجروح الكثيرة التي تعرّض لها على يد اللص، فيما أُصيب اللص.

ومن بين دموعه يقول والد إدمون: "كانت جريمة عنيفة وتمّت بلا رحمة"، ويضيف مؤكداً أن ابنه "مات بطلاً وهو يدافع عن أخته الصغيرة".

https://www.youtube.com/watch?v=KfSEAZUHh60

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فيديو .. أب من بين دموعه: ابني مات بطلاً وهو يدافع عن أخته
سبق

في ولاية فلوريدا الأمريكية، قُتل المراهق كايلر إدمون؛ وهو يحمي منزل الأسرة وأخته الصغيرة، ذات الـ 5 سنوات، من لص اقتحم المنزل في غياب الأبوين.

وتحت عنوان "مات بطلاً"، قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" في تقريرٍ لها، إن الشرطة عثرت على إدمون؛ 15 عاماً، مقتولا في داخل منزل الأسرة بمقاطعة بورت شارلوت بولاية فلوريدا، مساء يوم 26 سبتمبر الماضي.

وحسب بيان لمكتب قائد الشرطة بالمقاطعة، فقد تلقت الشرطة بلاغات عدة من إحدى ضواحي المقاطعة، كشف فيها السكان عن مشاهدة رجل غريب يجري بين المنازل، ويبدو أنه مصاب بطعنات.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنطقة، تعرّف بعض السكان على صورة شخص من اللصوص المعروفين، مؤكّدين أنه هو الرجل المصاب، الذي أعلنت الشرطة أنه اللص كلايتون كول؛ 27 عاماً.

وكانت الشرطة في السابق، قد تلقت بلاغات عدة بوقوع حوادث سطو وسرقة بالمنطقة، وكان كول؛ من بين اللصوص، حسب شاهد عيان.

وبالفعل تمكنت الشرطة من ضبط كول؛ بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وكان مصاباً بطعناتٍ، فتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي أثناء تفقد الشرطة منزلاً آخر بالمنطقة، وجدت الشرطة باب المنزل مفتوحاً، وعُثر داخل المنزل على جثة المراهق كايلر إدمون؛ كما عُثر على أخته الطفلة غير مصابة.

ويعتقد المحققون أن معركة عنيفة جرت بين كول؛ وإدمون؛ حين كان المراهق يحاول حماية منزل الأسرة وأخته في مواجهة اللص الذي دخل المنزل في غياب الأبوين.

وأعلنت الشرطة أن إدمون؛ مات متأثراً بالطعنات والجروح الكثيرة التي تعرّض لها على يد اللص، فيما أُصيب اللص.

ومن بين دموعه يقول والد إدمون: "كانت جريمة عنيفة وتمّت بلا رحمة"، ويضيف مؤكداً أن ابنه "مات بطلاً وهو يدافع عن أخته الصغيرة".

https://www.youtube.com/watch?v=KfSEAZUHh60

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
10:24 AM

فيديو .. أب من بين دموعه: ابني مات بطلاً وهو يدافع عن أخته

في حادثة اقتحام منزل أثناء غياب الأبوين

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,355

في ولاية فلوريدا الأمريكية، قُتل المراهق كايلر إدمون؛ وهو يحمي منزل الأسرة وأخته الصغيرة، ذات الـ 5 سنوات، من لص اقتحم المنزل في غياب الأبوين.

وتحت عنوان "مات بطلاً"، قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" في تقريرٍ لها، إن الشرطة عثرت على إدمون؛ 15 عاماً، مقتولا في داخل منزل الأسرة بمقاطعة بورت شارلوت بولاية فلوريدا، مساء يوم 26 سبتمبر الماضي.

وحسب بيان لمكتب قائد الشرطة بالمقاطعة، فقد تلقت الشرطة بلاغات عدة من إحدى ضواحي المقاطعة، كشف فيها السكان عن مشاهدة رجل غريب يجري بين المنازل، ويبدو أنه مصاب بطعنات.

وعندما وصلت الشرطة إلى المنطقة، تعرّف بعض السكان على صورة شخص من اللصوص المعروفين، مؤكّدين أنه هو الرجل المصاب، الذي أعلنت الشرطة أنه اللص كلايتون كول؛ 27 عاماً.

وكانت الشرطة في السابق، قد تلقت بلاغات عدة بوقوع حوادث سطو وسرقة بالمنطقة، وكان كول؛ من بين اللصوص، حسب شاهد عيان.

وبالفعل تمكنت الشرطة من ضبط كول؛ بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، وكان مصاباً بطعناتٍ، فتمّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي أثناء تفقد الشرطة منزلاً آخر بالمنطقة، وجدت الشرطة باب المنزل مفتوحاً، وعُثر داخل المنزل على جثة المراهق كايلر إدمون؛ كما عُثر على أخته الطفلة غير مصابة.

ويعتقد المحققون أن معركة عنيفة جرت بين كول؛ وإدمون؛ حين كان المراهق يحاول حماية منزل الأسرة وأخته في مواجهة اللص الذي دخل المنزل في غياب الأبوين.

وأعلنت الشرطة أن إدمون؛ مات متأثراً بالطعنات والجروح الكثيرة التي تعرّض لها على يد اللص، فيما أُصيب اللص.

ومن بين دموعه يقول والد إدمون: "كانت جريمة عنيفة وتمّت بلا رحمة"، ويضيف مؤكداً أن ابنه "مات بطلاً وهو يدافع عن أخته الصغيرة".

https://www.youtube.com/watch?v=KfSEAZUHh60

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