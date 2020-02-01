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مدير تعليم القريات يوجِّه بتوظيف زوجة أحد شهداء الوطن

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ووفاء لهم

أصدر مدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قرارًا بتعيين زوجة أحد شهداء الوطن تكريمًا ووفاء لمن قدَّموا أرواحهم فداء لهذا الوطن بالذود عن ترابه وحدوده من جنودنا البواسل الشهداء الأبرار.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم القريات "محمد ظاهر العازمي" أن هذا التعيين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكريم الذي ينص على تعيين وتوظيف ذوي الشهداء من أبناء الوطن، متمنيًا لزوجة الشهيد التي تم تعيينها التوفيق والسداد في عملها، والرحمة والمغفرة لشهيد الوطن.

القريات تعليم القريات شهداء الواجب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم القريات يوجِّه بتوظيف زوجة أحد شهداء الوطن
سبق

أصدر مدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قرارًا بتعيين زوجة أحد شهداء الوطن تكريمًا ووفاء لمن قدَّموا أرواحهم فداء لهذا الوطن بالذود عن ترابه وحدوده من جنودنا البواسل الشهداء الأبرار.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم القريات "محمد ظاهر العازمي" أن هذا التعيين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكريم الذي ينص على تعيين وتوظيف ذوي الشهداء من أبناء الوطن، متمنيًا لزوجة الشهيد التي تم تعيينها التوفيق والسداد في عملها، والرحمة والمغفرة لشهيد الوطن.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
12:23 AM

مدير تعليم القريات يوجِّه بتوظيف زوجة أحد شهداء الوطن

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ووفاء لهم

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
8
4,810

أصدر مدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، قرارًا بتعيين زوجة أحد شهداء الوطن تكريمًا ووفاء لمن قدَّموا أرواحهم فداء لهذا الوطن بالذود عن ترابه وحدوده من جنودنا البواسل الشهداء الأبرار.

وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم القريات "محمد ظاهر العازمي" أن هذا التعيين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكريم الذي ينص على تعيين وتوظيف ذوي الشهداء من أبناء الوطن، متمنيًا لزوجة الشهيد التي تم تعيينها التوفيق والسداد في عملها، والرحمة والمغفرة لشهيد الوطن.

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