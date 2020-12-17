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بالفيديو.. الوزير "آل الشيخ" للمعلمين: أنا في صفكم وسأدافع عن حقوقكم

راهن على كفاءتهم في إحداث التغيير وأكد أنه سيجعلهم يفتخرون بوظيفتهم

راهن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على كفاءة وجدارة المعلمين والمعلمات في إحداث التغيير الإيجابي، والوصول بالنظام التعليمي في السعودية إلى ما يليق بها. مؤكدًا في هذا للمعلمين والمعلمات أنه في صفهم، وسيدافع عن حقوقهم، وشدد على أنه سيجعلهم يفتخرون بوظيفتهم ومهنتهم في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، بعث الوزير آل الشيخ في مقطع فيديو، نشرته قناة عين التابعة لوزارة التعليم عبر حسابها بتويتر أمس تحت وسم #لائحة_الوظائف_التعليمية، رسائل إيجابية ومحفزة للمعلمين والمعلمات، قال فيها: "إلى كل معلم ومعلمة، أنا في صفك أولاً، أنا سأدافع عن حقك، وسأعمل معك يدًا بيد، خطوة بخطوة من أجل أن نصل بنظامنا التعليمي إلى ما هو لائق بالمملكة العربية السعودية، وإلى ما يجعلك تفتخر بأنك معلم".

وأضاف: "أنا متأكد ومتيقن أن عندنا من الكفاءات من هم أهلٌ لذلك، وجديرون بتحقيق ذلك إن شاء الله. أنا أراهن على المعلم، وأنه متى كان حاضرًا يستطيع أن يحدث التغيير".

مشددًا في هذا الصدد على أن وزارة التعليم خلف المعلمين وأمامهم، وحريصة على تحقيق كل ما فيه مصلحة لهم من أجل أن يركزوا على رسالتهم ووظيفتهم الأساسية.

وقال: أي أمر نعتقد أن فيه مصلحة للمعلم سنعمل على تحقيقه بإذن الله.

وكانت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم قد أعلنتا تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، وذلك بدلاً من الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

ويأتي التأجيل والتعديل على اللائحة بناء على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

واشتملت التعديلات التي أُجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ لائحة الوظائف التعليمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الوزير "آل الشيخ" للمعلمين: أنا في صفكم وسأدافع عن حقوقكم
سبق

راهن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على كفاءة وجدارة المعلمين والمعلمات في إحداث التغيير الإيجابي، والوصول بالنظام التعليمي في السعودية إلى ما يليق بها. مؤكدًا في هذا للمعلمين والمعلمات أنه في صفهم، وسيدافع عن حقوقهم، وشدد على أنه سيجعلهم يفتخرون بوظيفتهم ومهنتهم في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، بعث الوزير آل الشيخ في مقطع فيديو، نشرته قناة عين التابعة لوزارة التعليم عبر حسابها بتويتر أمس تحت وسم #لائحة_الوظائف_التعليمية، رسائل إيجابية ومحفزة للمعلمين والمعلمات، قال فيها: "إلى كل معلم ومعلمة، أنا في صفك أولاً، أنا سأدافع عن حقك، وسأعمل معك يدًا بيد، خطوة بخطوة من أجل أن نصل بنظامنا التعليمي إلى ما هو لائق بالمملكة العربية السعودية، وإلى ما يجعلك تفتخر بأنك معلم".

وأضاف: "أنا متأكد ومتيقن أن عندنا من الكفاءات من هم أهلٌ لذلك، وجديرون بتحقيق ذلك إن شاء الله. أنا أراهن على المعلم، وأنه متى كان حاضرًا يستطيع أن يحدث التغيير".

مشددًا في هذا الصدد على أن وزارة التعليم خلف المعلمين وأمامهم، وحريصة على تحقيق كل ما فيه مصلحة لهم من أجل أن يركزوا على رسالتهم ووظيفتهم الأساسية.

وقال: أي أمر نعتقد أن فيه مصلحة للمعلم سنعمل على تحقيقه بإذن الله.

وكانت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم قد أعلنتا تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، وذلك بدلاً من الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

ويأتي التأجيل والتعديل على اللائحة بناء على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

واشتملت التعديلات التي أُجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:00 AM

بالفيديو.. الوزير "آل الشيخ" للمعلمين: أنا في صفكم وسأدافع عن حقوقكم

راهن على كفاءتهم في إحداث التغيير وأكد أنه سيجعلهم يفتخرون بوظيفتهم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,237

راهن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على كفاءة وجدارة المعلمين والمعلمات في إحداث التغيير الإيجابي، والوصول بالنظام التعليمي في السعودية إلى ما يليق بها. مؤكدًا في هذا للمعلمين والمعلمات أنه في صفهم، وسيدافع عن حقوقهم، وشدد على أنه سيجعلهم يفتخرون بوظيفتهم ومهنتهم في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، بعث الوزير آل الشيخ في مقطع فيديو، نشرته قناة عين التابعة لوزارة التعليم عبر حسابها بتويتر أمس تحت وسم #لائحة_الوظائف_التعليمية، رسائل إيجابية ومحفزة للمعلمين والمعلمات، قال فيها: "إلى كل معلم ومعلمة، أنا في صفك أولاً، أنا سأدافع عن حقك، وسأعمل معك يدًا بيد، خطوة بخطوة من أجل أن نصل بنظامنا التعليمي إلى ما هو لائق بالمملكة العربية السعودية، وإلى ما يجعلك تفتخر بأنك معلم".

وأضاف: "أنا متأكد ومتيقن أن عندنا من الكفاءات من هم أهلٌ لذلك، وجديرون بتحقيق ذلك إن شاء الله. أنا أراهن على المعلم، وأنه متى كان حاضرًا يستطيع أن يحدث التغيير".

مشددًا في هذا الصدد على أن وزارة التعليم خلف المعلمين وأمامهم، وحريصة على تحقيق كل ما فيه مصلحة لهم من أجل أن يركزوا على رسالتهم ووظيفتهم الأساسية.

وقال: أي أمر نعتقد أن فيه مصلحة للمعلم سنعمل على تحقيقه بإذن الله.

وكانت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم قد أعلنتا تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة إلى 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو من العام 2020م، وذلك بدلاً من الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الآخر لعام 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م، وإجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

ويأتي التأجيل والتعديل على اللائحة بناء على طلب وزارة التعليم بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

واشتملت التعديلات التي أُجريت بجهود من وزارة التعليم على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلبًا على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى اللائحة الجديدة.

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